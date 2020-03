Carlos Vela llega a 50 goles en la MLS y Chicharito sigue en blanco  

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-El delantero mexicano Carlos Vela alcanzó la cifra de 50 goles en la liga estadounidense de fútbol (MLS) en la segunda jornada disputada el pasado fin de semana, en la que Javier 'Chicharito' Hernández no pudo estrenar su casillero con los LA Galaxy.



Vela, de 31 años, ha arrancado esta temporada con la misma sed de gol que en la anterior, cuando estableció el récord de anotaciones en una temporada de la MLS, con 34.



La estrella del Los Angeles FC, club al que llegó en 2018 tras siete temporadas en la Real Sociedad de España, marcó el domingo una espectacular diana de falta directa, que ponía un provisional empate 1-1 en el partido ante Philadelphia Union, que concluyó 3-3.

En ese mismo juego también vieron puerta el uruguayo Diego Rossi, con un gran gol al controlar en el pico izquierdo del área, recortar al defensa y clavar un derechazo cruzado en la escuadra, y el defensa colombiano Eddie Segura, que aprovechó un balón suelto tras un saque de córner para fusilar al arquero.



Otro mexicano que logró un hito el fin de semana fue el volante Rodolfo Pizarro, que el sábado logró el primer gol de la historia del Inter Miami en la MLS en la derrota 2-1 frente al DC United.

- Pizarro, primer gol del equipo de Beckham -

Solo se llevaban jugados 1 minuto y 47 segundos de partido en Washington cuando Pizarro remató a placer dentro del área un pase de la muerte de Lewis Morgan e inauguró la cuenta de la franquicia de Miami, que debuta esta temporada en la MLS y tiene como uno de sus dueños a David Beckham.



La alegría no pudo ser completa para el exvolante del Monterrey. Tras la expulsión por mano del capitán de la selección panameña, Román Torres, el DC United remontó en el marcador con goles del centrocampista argentino Yamil Asad -que convirtió un penal cometido sobre el peruano Edison Flores- y el francés Frédéric Brillant.

En Kansas City, el ariete mexicano Alan Pulido anotó por segunda jornada consecutiva al abrir el marcador en la goleada 4-0 del Sporting frente al Houston Dynamo, en la que el hondureño Roger Espinoza hizo la segunda diana.



Pulido, que fue máximo goleador del torneo Clausura-2019 mexicano con Chivas tras regresar de un periplo en Grecia, aprovechó un balón suelto en el área para disparar cruzado al palo contrario.

- Argentino Urruti, líder de goleo -

La cruz de la jornada para los futbolistas mexicanos volvió a ser Javier 'Chicharito' Hernández, que todavía no ha podido celebrar un gol con su nueva camiseta de los LA Galaxy en los cinco partidos que ha jugado, dos de ellos en la liga y tres de pretemporada.



La próxima oportunidad del ex delantero del Real Madrid y Manchester United será el juego del sábado en la cancha del Inter Miami de Beckham.



Por el momento es el argentino Maximiliano Urruti, ex jugador de Newell's Old Boys, quien lidera la tabla de goleo en 2020 con tres dianas, después del doblete que logró el fin de semana en el empate 2-2 del Montreal Impact de Thierry Henry con el FC Dallas.

Otros goles argentinos que dieron puntos en la MLS fueron el de Diego Valeri en el 1-0 de Portland Timbers frente al Nashville y el de Ezequiel Barco, que abrió la cuenta del Atlanta United en el triunfo 2-1 frente a Cincinnati.



Por su lado, el venezolano Cristian Cásseres Jr hizo el gol del New York Red Bulls en el empate 1-1 frente al Real Salt Lake.



Otros jugadores extranjeros que anotaron este fin de semana en la MLS fueron el paraguayo Luis Amarilla (Minnesota United), el peruano Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders), el polaco Adam Buksa (New England Revolution), el nigeriano Ifunanyachi Achara (Toronto FC), el sueco Magnus Eriksson (San Jose Earthquakes), el danés Younes Namli (Colorado Rapids) y el canadiense Tosaint Ricketts (Vancouver Whitecaps).