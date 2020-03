Angus David, el hondureño que combina el rock con la milicia

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.-Con poemas convertidos en canciones, el hondureño David Perdomo se abre paso en el mundo de la música, una pasión que combina con su trabajo en la Marina de los Estados Unidos.



El joven, originario de Taulabé, se enlistó en 2018, dos años después de haber migrado a aquel país para hacer algo diferente con su vida. "Quería conocer el mundo, me gusta viajar, esa era la idea principal, también quería salir de mi zona de confort".

Con poco tiempo para adaptarse, el joven que en Honduras obtuvo un título en Educación Tecnológica en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán revela a EL HERALDO que "lo más difícil ha sido el idioma, al inicio se me hacía difícil comprender el inglés".

David durante uno de sus entrenamientos en la Marina de los Estados Unidos.





Nos confiesa "sigo teniendo dificultades a veces, pero no pasa nada". "A las norteamericanas les gusta mi acento", dice con una sonrisa.



Sobre la música, Angus David -nombre artístico- nos comparte que esta siempre ha estado en su corazón desde pequeño, "comencé recitando poemas que mi madre me escribía en la escuela, luego rapeaba con mis amigos del colegio".



Fue cuando una chica le robó el corazón cuando tomó en serio la música, "me enamoré de una chava en el colegio y le hacía canciones. Así me dí cuenta de lo saludable que es para mí desahogarme escribiendo".

"Casi todo lo que escribo gira en torno a mis vivencias y relaciones pasadas. De allí proviene mi inspiración", agrega el autor de baladas rock como "Eres tú", "Soledad desnuda", "Colibrí", "Mi pasado al mar", "Cuando toca llorar" y "No digas adiós".

Para Angus David sus canciones son su vida, "si alguien me quiere conocer solo basta escuchar mi disco “El revólver de mi vida”".



Al consultarle qué es lo que más extraña de su país comenta que para él Honduras significa mucho, "no descarto la posibilidad de regresar, extraño mi familia y amistades y por qué no decirlo, la comida".



El joven marin, que además es muy activo en sus redes sociales donde tiene miles de seguidores, se prepara para viajar en las próximas semanas a Medio Oriente junto a la Marina, pero a la vez trata de enfocarse en su siguiente disco.

"Aún no se cuando verá la luz, pero espero grabar el nuevo disco a finales de este año".

"Mis canciones son poemas que llevo al estudio", comparte Angus David, quien aspira con su música a conquistar sus sueños y el corazón de todos los catrachos.