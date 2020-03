Esposa de Federico Valverde tras dar a luz: "No es mágico"

MADRID, ESPAÑA.- La periodista Mina Bonino, pareja del jugador del Real Madrid, Federico Valverde, realizó una polémica reflexión tres semanas después de dar a luz a su primogénito.



En su etapa de mamá, Bonino habló de desvelos, cuidados a sus pequeños y otras cosas que sufren tras dar a luz a un niño, no obstante, aclaró que "volvería a transitar este camino porque te cambia la vida".



“La maternidad es una m... Pongámonos a desmitificar tapas de revista donde la maternidad es color de rosa. La maternidad es una m... Duele, duele hasta las lágrimas. Cansa, te agobia, te arrepiente. Te hace levantar a las tres. A las cuatro, a las cinco, a las seis”, redactó la joven junto a una de las fotos en la que aparece con su bebé en Instagram.

Luego agregó: "La maternidad te recuerda que estás gorda, despeinada, hinchada, desarreglada. No es mágico. No existe esa conexión. Dar el pecho es una m... Una m... muy necesaria, pero una mierda en fin. La maternidad es culposa. Viene para criticarte. Te juzga. Te señala con el dedo para decirte que no estás haciendo las cosas bien. Te encuentra angustiada. Triste. Y a su vez tan feliz que te marea. No importa cuán acompañada estés. No importa cuántos pañales cambie el padre. La maternidad siempre te hará sentir sola”.



La pareja anunció su noviazgo en marzo de 2019 y en noviembre la periodista argentina reveló que estaban a la espera de un bebé.

En su momento, la primeriza describió el embarazo como "hermoso porque llevas una vida dentro tuyo y cuando ves las ecografías, o escuchas el corazón, te cuesta asimilar que estás formando otro ser. Pero también te toca combatir la mirada ajena, porque a la mayoría de las chicas no se les nota la panza hasta los cuatro meses, pero sí en la cara o en la retención de líquidos. Y claro, uno quizá te pregunta sin saber que estás creando una vida. Pero son enseñanzas".