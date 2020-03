De tres a cuatro asaltos semanales a viviendas ocurren en Comayagua

COMAYAGUA, HONDURAS.- El reloj marcaba las 3:00 de la madrugada del martes anterior y don Esteban Mendoza y su esposa Ester Lagos descansaban en su habitación en el barrio San Francisco, cuando de manera sorpresiva tres sujetos ingresaron a su vivienda con armas blancas para cometer un robo.



Mendoza expresó que los individuos entraron a su dormitorio y los golpearon, los tiraron al suelo y amenazaron con matarlos si gritaban. Luego los malvivientes tomaron el dinero que encontraron, teléfonos celulares, joyas, perfumes y salieron huyendo.

“Me golpearon junto a mi esposo, nos amenazaron y empezaron a revisar cada rincón de la casa en busca de objetos de valor y dinero, al final se llevaron unos 70 mil lempiras entre dinero, joyas y electrodomésticos”, expresó Mendoza.



Por temor a volver a ser asaltados, la pareja decidió cambiarse de residencia.

Tampoco interpusieron la denuncia ante la Policía. “Da miedo poner denuncia por temor a represalias”, declaró Mendoza.

Delincuencia

Los robos a viviendas y a personas en las calles en Comayagua se han intensificado de febrero a marzo.



En promedio se están cometiendo entre tres y cuatro asaltos a la semana, una situación que no ha sido común en la ciudad.



Cabe mencionar que en enero de este año se asignaron 60 elementos de la Policía a Comayagua para combatir la delincuencia y por varias semanas los robos a negocios fueron neutralizados.



Sin embargo, en los últimos dos meses, la gente ha vuelto a quejarse en redes sociales de asaltos en las calles del centro de la ciudad y robos en viviendas de barrios y colonias. La mayoría de los hechos se cometen con arma de fuego y arma blanca.

Sectores como barrio Abajo, San Francisco, Cabañas y La Merced, ubicados en el centro urbano, son los que registran la mayor cantidad de robos.





Según el subcomisario de Policía, Franklin Escalante, hasta la semana pasada la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) no tenía denuncias por robo.



“Sí tenemos conocimiento por otros medios que se han reportado robos a personas y negocios pero no hemos tenido personas que formalicen las denuncias y aunque capturemos a los delincuentes, si no hay denuncia en su contra tenemos que ponerlos en libertad”, declaró Escalante.