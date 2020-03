Honduras posee segunda mayor fuerza militar en Centroamérica

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El equipamiento, entrenamiento y crecimiento de las Fuerzas Armadas es al parecer una constante en los países de la región centroamericana.



En los últimos años las fuerzas militares en el istmo se han venido fortaleciendo a nivel de tierra, mar y aire y además mejorando las capacidades de su personal, en su mayoría justificado en el combate al crimen transnacional y el narcotráfico. Honduras no ha sido la excepción. En la última década las Fuerzas Armadas de Honduras han crecido en hombres, equipo e inversión.



Según el portal Global Firepower, que cada año publica el ranking del poderío militar mundial, en su artículo “potencias centroamericanas 2020”, Guatemala ocupa el primer lugar en la región con la mejor fuerza militar. El vecino país ocupa la posición 92 en la lista de 138 naciones analizadas. Se estima que Guatemala tiene 20,000 hombres activos, cuatro aviones de ataque y 10 patrulleras.

Estados Unidos aparece en el primer lugar a nivel mundial con la mejor fuerza militar.

El segundo lugar en Centroamérica lo ocupa Honduras, según Global Firepower, al ocupar la posición 110 de los 138 países analizados. El estudio detalla que el país cuenta con al menos 15,000 hombres activos, nueve aviones de ataque y 56 buques o lanchas patrulleras.



El tercer puesto en Centroamérica es de Nicaragua, que llega a la posición 114 a nivel del mundo, con 12,000 hombres activos, sin aviones de ataque, pero con 15 helicópteros artillados, 104 tanques de guerra, 163 proyectores de cohetes y 18 patrulleras.



El Salvador se ubica en el cuarto lugar en la región y en el 126 de los 138 países analizados, contando con 25,000 efectivos activos, 15 aviones de ataque ligero, la mayoría A-37, equipados y artillados y tres patrulleras.

8,000 millones de lempiras se

destinan al año en

Defensa Nacional.





Como Costa Rica no tiene Fuerzas Armadas, sino que Fuerza Pública, no está incluida en el análisis.



A la lista se agrega Panamá en el quinto lugar de la región y en la posición 132 de los 138 países, con 10,000 hombres activos, sin aviones de combate y sin patrulleras.

¿Y el balance de CA?

¿Pero en qué consiste el balance o equilibrio militar de Centroamérica?

Arístides Mejía, exministro de Defensa, explicó que el balance militar es asimétrico, esto quiere decir que cada uno de los países tiene una ventaja parcial, pero no absoluta sobre el otro, lo cual impide que haya guerra.



Por ejemplo, países como El Salvador, Nicaragua y Guatemala tienen más fuerzas terrestres, pero no tienen buena Fuerza Aérea, como la de Honduras, precisó.



Esto quiere decir que ningún país pueden tener el control sobre otro en caso de invasión, o bien les falta tropas terrestres o Fuerza Aérea.



En la actualidad hay relaciones amistosas con los vecinos de la región, “pero la paz solo se logra cuando se está preparado para la guerra, esa es una constante y nosotros lamentablemente tenemos problemas no resueltos en el Golfo de Fonseca”, resaltó Mejía.

Inventario aéreo

Honduras, según el análisis de Global Firepower, cuenta con la segunda mejor fuerza militar de la región pese a que viene lidiando desde hace varios a­ños con la reparación de sus aviones de combate y de entrenamiento.



En el caso de los aviones supersónicos F-5, el inventario es de 12 aeronaves pero en la actualidad solo hay tres funcionando y el resto se encuentran en malas condiciones.

El Poder Ejecutivo remitió recientemente al Congreso Nacional un proyecto de reformas a la Ley del Espacio Aéreo que contempla suprimir el derribo de aviones para de esta manera lograr la autorización de Estados Unidos para reparar los aviones F-5 con ayuda de Israel. Respecto a los aviones A-37B, de una flota de 12, en la actualidad solo tres están funcionando, según fuentes oficiales.



Los Tucano T-27, que son los aviones de entrenamiento para los nuevos pilotos, actualmente hay funcionamiento al menos dos, de acuerdo con informes de las Fuerzas Armadas.









Actualmente Honduras trabaja con Brasil en la reparación de seis aviones Tucano y helicópteros de la Fuerza Aérea Hondureña.



También Honduras espera un avión carguero C-130 en el cual Brasil está trabajando para entregarlo lo más pronto posible.



El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de división Tito Livio Moreno Coello, declaró a EL HERALDO que “no estamos debilitados, tenemos siempre nuestra parte operativa que da seguridad para que las Fuerzas Armadas puedan defender el territorio y la soberanía nacional”.