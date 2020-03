Pronto probarán vacuna contra el coronavirus en humanos

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.-Un equipo de científicos observa impacientemente una placa de laboratorio en busca de la primera pista de que una vacuna experimental contra el coronavirus podría funcionar.



Después de semanas de investigación sin cesar en los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH), llegó el momento de una prueba clave. Si la vacuna acelera el sistema inmunitario, las muestras en ese plato (sangre extraída de ratones inmunizados) cambiarían de color. Pasan los minutos y finalmente comienzan a brillar el color azul.



"En momentos como este en especial, todos se agolpan”, dijo Kizzmekia Corbett, investigadora del NIH que lidera el desarrollo de la vacuna. Cuando su equipo envió noticias de los resultados positivos, “fue absolutamente increíble”.



Decenas de grupos de investigación en todo el mundo están en una carrera para desarrollar una vacuna a medida que los casos de COVID-19 continúan creciendo. Es importante destacar que están buscando diferentes tipos de vacunas: algunas que podrían resultar más potentes y otras temporales, aquellas que podrían proteger la salud de las personas un mes o dos mientras se desarrolla una protección más duradera.

“Hasta que las probemos en humanos, no tenemos idea de cuál será la respuesta inmune”, advirtió doctora Judith O’Donnell, jefa de enfermedades infecciosas en el Centro Médico Penn Presbyterian. “Tener muchas vacunas diferentes _con muchas teorías diferentes sobre inmunidad_ pero en un camino paralelo realmente nos da la mejor oportunidad de obtener algo exitoso”.



Las primeras pruebas en un pequeño número de voluntarios jóvenes y saludables comenzarán pronto. No hay posibilidad de que los participantes se infecten con las vacunas, porque no contienen el virus en sí. El objetivo es verificar que las vacunas no muestren efectos secundarios preocupantes y preparar el escenario para pruebas más amplias.



El primero en la fila es el Kaiser Permanente Washington Health Research Institute en Seattle. Este lugar se está preparando para evaluar a 45 voluntarios con diferentes dosis de vacunas desarrolladas conjuntamente por NIH y Moderna Inc.



A continuación, Inovio Pharmaceuticals tiene como objetivo comenzar las pruebas de seguridad de su vacuna el próximo mes en unas pocas docenas de voluntarios en la Universidad de Pensilvania y en un centro de pruebas en Kansas City, Missouri, seguido de un estudio similar en China y Corea del Sur.



Incluso si las pruebas iniciales van bien, “se habla de un año o año y medio” antes de que cualquier vacuna pueda estar lista para su uso generalizado, enfatizó el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas del NIH.