Hondureña Maity Interiano revela, entre lágrimas, por qué está soltera

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La periodista hondureña de Univisión, Maity Interiano, reveló en televisión por qué aún se mantiene soltera, pese a ser uno de los rostros más bellos de la cadena hispana.



La reportera se encontraba en el segmento "Sin rollo" del programa Despierta América cuando el público le preguntó: "¿Por qué crees que no has encontrado al hombre de tu vida?"



En ese momento se le hizo un nudo en la garganta, lágrimas que brotaron de sus ojos rodaron por sus mejillas y contestó: "No lo sé, porque si lo supiera ya lo tendría a mi lado. Creo que porque Dios me está preparando para ese momento, para disfrutar el hoy, para disfrutar a mi familia, para acercarme, para quererme. Me está preparando para ese momento".

Vea aquí: Así es Maity Interiano, la talentosa periodista hondureña que trabaja en Univisión



Sus compañeras en el set comenzaron animarla, una de ellas fue María Antonieta Collins, quien le dijo: "A ver, a ver, a ver... Usted ha besado sapos, todavía no besa al príncipe".



Seguidamente, Lindsay Casinelli le dice que el hombre de su vida llegará en el mejor momento. "El autobús llega", le comentó.



Por su lado, Karla Martínez le dijo: "Me encanta tu respuesta, porque Dios está en control".



Asimismo, sus compañeras de programa aseguraron que Maity es una gran mujer.