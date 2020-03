Laura Bozzo y sus impactantes revelaciones a Lizbeth Rodríguez

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Laura Bozzo brindó una exclusiva entrevista a Lizbeth Rodríguez, expresentadora del canal Badabun, en la que reveló detalles de su vida jamás antes conocidos.

Lizbeth Rodríguez estrenó un nuevo programa llamado "Revelaciones", en donde realiza entrevistas a reconocidas personalidades, Bozzo fue su invitada inagural.

La expresentadora del programa Exponiendo Infieles, presentó a la conductora con bombos y platillos y mencionó cada una de sus facetas.

Después de elogiarse mutuamente, iniciaron las revelaciones. Laura empezó hablando de cómo fue el proceso de recuperación tras enterarse que su pareja, de una década, la engañó.

“No me quedé llorando. Es totalmente cuestión de decisión. Lo que no mata, engorda”, aseguró Bozzo quien dijo que las mujeres "no necesitamos de un hombre para ser felices”.



La química entre ambas fue tanta que Bozzo adoptó como “hija” a Lizbeth. El video dura apróximadamente una hora, tiempo en el que las revelaciones no pararon.

Infidelidad de Laura

Durante la amena plática, Bozzo confesó que al sospechar que su pareja le era infiel, por primera vez, ella decidió pagarle con la misma moneda.

La presentadora indicó que cuando estaba en arresto domiciliario pidió que le llevaran al estudio a los amigos más guapos y eligió a un escritor, con quien engañó a su pareja “en la cama donde dormía con él y se lo hice saber", reveló.

Laura indicó que desde ese momento debió cortar con la relación, sin embargo, no fue así.



Para finalizar, la conductora aseguró que no ha sido de muchas parejas sentimentales, por lo que "si volviera a nacer, probaría más".

También aprovechó para enviar un mensaje a las mujeres: "Si tú no te amas a ti misma, no puedes amar a nadie ni pretender que alguien te ame. Primero eres tú. Ese es mi mensaje para todas mis chicas que están escuchándonos. Ámense, como sea, valórense. Yo siempre me levanto, me miro al espejo y digo ‘yo soy la mera mera’... Yo muestro con orgullo todas mis cicatries de guerra porque me han hecho ser lo que soy ahora, son como medallas".

