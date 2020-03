Chenoa pide a reportera distancia ante temor por el coronavirus

MADRID, ESPAÑA.- Chenoa, la cantante argentina radicada en España, protagonizó una polémica luego de pedirle a una reportera que pretendía entrevistarla que guardara su distancia, ante el temor de contagiarse de coronavirus.



La artista de 44 años transitaba por una popular calle de Madrid, cuando fue abordada por una periodista de Europa Press, quien se acercó para preguntarle sobre los preparativos de su boda con el urólogo Miguel Hernández.



Pero ante la emergencia que se ha desatado en España por el reporte de contagios por coronavirus, la cantante también ha decidido tomar sus medidas de precaución.



"No me vayaís a poner eso en la boca, te lo digo en serio, a un metro es por prudencia, lo entiendes ¿no?", le dijo contundentemente a la reportara, al tiempo que esta se excusaba y le explicaba que estaba transmitiendo en directo.

La reportera le hizo saber que ya estaban a bastante distancia pero Chenoa no parecía cómoda todavía y le respondió: "Pero si escupes saliva en la goma del micrófono ¿qué hago yo?. No te lo digo mal, te lo digo güay, no me pongo mascarilla porque no estoy mal, pero no quiero estar mala".



Finalmente la reportera logró preguntarle algunas cosas sobre su boda y Chenoa contestó que todo va muy bien y se despidió alzando la mano para abordar un taxi.

