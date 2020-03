Jorge Zelaya: “Para lograr los objetivos hay que trabajar duro”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Humildad es la palabra perfecta para calificar a Jorge Zelaya, el exitoso periodista y presentador de VTV que nos despierta en las mañanas con la revista informativa “Hola, Honduras”. Jorgito viene de una familia de bajos recursos, heredó los mejores principios y sobre todo ese deseo de superación.



¿De dónde es Jorge Zelaya?

Nací y crecí en Palo Verde, un campo bananero de Coyoles Central en Olanchito, Yoro. Luego radiqué en San Pedro Sula.



¿Su infancia cómo fue?

Vengo de una familia pobre.

Iba a la escuela y luego a jugar las potras. Jugábamos con pelotas de trapo y de caucho. A los 14 años jugué en Liga Mayor.

¿Aficionado de quién?

De Olimpia... Mis ídolos eran Jorge Urquía, los Brand, Chula Gómez. Fue frustrante que no pude jugar en el Olimpia de Primera División; sin embargo, pude formar parte de la directiva Merengue por muchos años con un excelente equipo de trabajo, directivos ganadores.



¿Primi destruyó su sueño de ser jugador?

Sí, yo hice prueba con Motagua en 1981 y Ramón me dijo que en ese equipo él era el único volante zurdo que jugaba. Ahora nos reímos de eso, somos grandes amigos. Yo le llamo Kike a Ramón Maradiaga.



¿Cómo entró a formar parte del Social Sol?

El equipo de Palo Verde es el Cabana Imperial, lo ascendimos a segunda, pero al final descendimos. El Sol es el equipo de Olanchito y nos costó mucho el ascenso. Yo le pedí permiso al señor Ferrari para retirarme de la directiva de Olimpia para apoyar al Social Sol.

¿Ustedes vencieron a Motagua en casa?

Sí, y a Olimpia lo tuvimos 2-0 en el primer partido pero perdimos 2-3.



Hábleme de su esposa...

Zenia nació y creció en el mismo campo bananero que yo. La diferencia es que yo era hijo de jornalero y ella era hija de los ejecutivos de la Standard. Ella era la madrina del equipo de fútbol y yo la mascota.



¿Cómo fue su historia de amor?

Nos conocemos desde pequeños, nacimos el mismo año. En 1986 nos encontramos en una fiesta en Olanchito y no nos volvimos a separar jamás. Para que mi papá pudiera hablarle a mis suegros era un proceso largo... Cuando fuimos novios a mi papá le preocupaba que lo despidieran del trabajo. Al inicio no había mucha aceptación por parte de mis suegros. Yo no era el mejor partido pero imagínate, ya llevamos 33 años casados, tenemos cuatro hijos y tres nietos. Zenia es una mujer extraordinaria, me da una estabilidad increíble pese a que le regresó el cáncer y está en el hospital. Zenia es el centro de la familia por su fortaleza.

¿Cómo se recibió esa mala noticia?

No es fácil porque no lo esperas, solo pasa. Ha habido una madurez en los hijos y nietos. Cuando ven a mi esposa algo decaída se sienten tristes, pero entendemos que los propósitos de Dios son perfectos.



¿Cómo llegó al periodismo y las comunicaciones?

Desde pequeño tuve la convicción de que podía salir del campo como futbolista o como locutor de radio. De cipote recuerdo que me subía en un árbol y narraba partidos imaginarios, por ejemplo Cabana vs. Olimpia o Cabana vs. Motagua.

La gente me gritaba que me callara. En la radio de Coyoles y luego en la de Olanchito logré incursionar cuando estaba en el colegio. En esa época me movía a jalón en camiones de esos que transportan el combustible. Cuando me vine a Tegucigalpa dormí cuatro noches en el Parque Central porque no conocía a nadie. Así fueron mis inicios, duros.



¿Y eso cómo fue?

Era noviembre de 1982, decidí jugármelas en la capital. Conseguí una recomendación para trabajar con Diógenes Cruz. Estuve cuatro noches durmiendo en cartones, debajo de las bancas. Había agua y servicios sanitarios públicos. Gracias a Edgardo Guzmán le entregué la nota a Diógenes y me dijo que iba a ganar 200 lempiras al mes.

Unos amigos me llevaron a un cuarto para que no siguiera durmiendo en el parque. Después pude acomodarme y alquilar una habitación.



¿Qué aprendió de esas noches en soledad en el Parque Central?

Que la vida no es fácil, que para lograr los objetivos hay que trabajar duro. Siempre hay que andar por el camino correcto.



¿Sus inicios fueron en el periodismo deportivo?

Estuve en los mundiales de Italia 90 y USA 94, compartí con Nahún Valladares, Escopeta Vallejo, Dago Luján y Henry Marvin Cabrera.



¿Todo inició en HRN?

Sí, estuve cuatro años ahí, pero Rodrigo Wong Arévalo me llamó para trabajar en Radio América. Le hice una entrevista al general Gustavo Adolfo Álvarez Martínez que fue jefe de las Fuerzas Armadas. A él lo asesinaron. Recuerdo que Miguel Andonie me dijo que me pasara a prensa general y apoyando a Deportes. En Radio América estuve casi 14 años trabajando. Luego volví a HRN.



¿A la TV como llegó?

En 1999 me pasaron a Televicentro. El señor Rafael Ferrari me dijo que yo era el indicado para un nuevo noticiero matutino en Canal 5. Nunca había hecho televisión pero ahí estuve durante 14 años presentando noticias. Me trataron muy bien. Yo salí de Televicentro porque me ofrecieron una oportunidad como regidor y me iba mejor económicamente.

Jorge Zelaya con dos de sus hijos y tres nietos .





¿Cómo quedó el episodio con Salvador Nasralla?

Siempre me lo preguntan... Fuimos compañeros de trabajo. Hubo momentos que la relación fue bastante tirante pero yo no siento ningún rencor hacia él. El ingeniero es de los políticos que más veces ha llegado al canal, yo lo he entrevistado en los dos últimos períodos. La gente sigue bromeando por las redes sociales cuando nos ven juntos y escriben -sepárate- .



Yo no tengo nada contra el ingeniero, fue un incidente que nos marcó a ambos. Creo que fueron varias veces las que discutimos. A mis hijos los molestaban por eso pero es algo que ya pasó. En su momento hasta me disculpé con él porque yo necesitaba quitarme ese peso de encima, no podía albergar ese sentimiento negativo.



¿Limaron asperezas?

Sí, y al cien por ciento. Estoy seguro de que el ingeniero ya olvidó todo eso que pasó, espero que haya aceptado mis disculpas. Como te digo, yo lo invito para que esté en mi programa y él va la mayoría de las veces. Es una figura pública con mucho arraigo popular.



Hábleme de su etapa en VTV...

Cumplo dos años en marzo, anteriormente estuve dos años en Azteca. Siempre donde he estado me han tratado muy bien, pero quiero terminar mi ciclo en VTV por cuestiones de edad. Tampoco es que quiero andar con bordón en los medios, no quiero dar lástima.



Está rodeado de cipotas ahí en VTV

Sí, Alejandra tiene 25, Evelin 19, Angélica igual. Mi hija menor tiene 24 años. Yo podría ser su padre prácticamente. A mí me rejuvenece que hago ejercicio, estudio mucho porque ellas son bien preparadas. Estoy en medio de un equipo muy joven.

¿Cuál será su próximo proyecto, Jorge?

Espero volver al Congreso Nacional como diputado. Deseo compartir y disfrutar más a mi familia. Deseo estar con mi esposa que es lo que me gusta. Yo nunca he aspirado a tener dinero pese a que vengo de una familia pobre económicamente. Yo trabajo desde los 13 años, salí jovencito a ganarme la vida. Quiero seguir haciendo periodismo. En el próximo gobierno aspiro a ser candidato a diputado. Te soy sincero que me gustaría ser ministro de Educación. Vamos a apoyar a David Chávez para alcalde y “Tito” para presidente.



¿Nunca perdió el piso con toda esa fama?

Nunca... No hay por qué si yo vengo de abajo. La gente quizás cree que porque uno es medianamente famoso significa que uno es creído. A mí me saludan en la calle y me gusta que se me acerquen, que me pidan fotos, es un halago. No sé cómo hay gente que le pueda incomodar eso, uno más bien gana con que la gente le muestre su cariño y respeto en las calles.