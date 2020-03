Por hasta 10 meses se otorgarán visas de trabajo a EE UU

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las visas de trabajo otorgadas por el gobierno de Estados Unidos para los hondureños que buscan empleo en las áreas de construcción, electricidad, limpieza industrial y jardinería a gran escala se extenderán hasta por diez meses, con la posibilidad de ser renovadas.



Así lo precisó a EL HERALDO el canciller de la República, Lisandro Rosales, quien manifestó que alrededor de 3,000 autorizaciones condicionadas que concede la nación del norte le corresponden a Honduras de las 10,000 que fueron aprobadas para Guatemala y El Salvador, naciones que forman parte del Triángulo Norte de Centroamérica.

“La Secretaría de Trabajo en conjunto con la Embajada de Estados Unidos harán las evaluaciones de los aspirantes”, confirmó.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) comunicó que se pondrán a disposición 35,000 visas suplementarias temporales de trabajadores no agrícolas denominadas H-2B para la segunda mitad de este año.

Este beneficio estará disponible en dos lotes: 20,000 visas para inicios de abril próximo y las otras 15,000 a partir del 15 de mayo.



Durante cinco días de febrero pasado se llevaron a cabo las inscripciones del programa de trabajo temporal en el extranjero en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) de la capital.



Ser hondureño mayor de 21 años, no tener antecedentes migratorios, penales o policiales, poseer una buena condición física y contar con experiencia comprobable en áreas son parte de los requisitos para poder inscribirse y participar en este programa. Entre la documentación a presentar se encuentra la hoja de vida actualizada, copia de la tarjeta de identidad, hoja de antecedentes penales vigentes así como del pasaporte.

Mientras que la primera semana de este mes se abrieron las inscripciones en El Progreso, Yoro. Saber leer y escribir es lo único que se pide para trabajar en construcción, ganadería, jardinería, limpieza de edificios o reforestación. Mientras que para dedicarse a la carpintería y la costura industrial se requiere educación primaria.



Para los trabajos de mesero, cocinero al igual que la carnicería se solicita haber cursado educación secundaria completa y poder hablar inglés.

Procedimientos

Para aplicar a las visas se deberán de hacer dos procedimientos, uno en el territorio hondureño y el otro en EE UU.



En el país dependerá de la precalificación de los aspirantes que se encuentren en una base de datos de parte de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS).



El empleador estadounidense deberá de contar con permisos especiales para poder hacer las solicitudes. A la fecha unas 1,800 personas han sido preseleccionadas en esta iniciativa, pero en los próximos días superaría los 2,000 precalificados, informó una fuente ligada a esta institución.

De base de precalificados seleccionarán candidatos

El titular de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS), Carlos Madero, aseguró que los candidatos a las visas de trabajo H-2B se seleccionarán de la base de datos de precalificados que poseen.



“De esta base de datos de precalificados que tenemos se van a seleccionar a los posibles candidatos para esas plazas”, declaró en HRN.



Agregó que “luego nos comunicaremos directamente con los precalificados para decirles que los requieren en tal estado y día y tiene que hacer su proceso de visado normal a la Embajada de los Estados Unidos”. El órgano de la administración pública lleva un proceso avanzado en cuanto a la precalificación de personas que aspiran a laborar en la nación del norte de América, anunció.

El funcionario enfatizó que “los primeros hondureños que vayan tienen que demostrar que se hacen bien las cosas, que es una mano de obra calificada y que va a respetar las leyes”.



El empleador estadounidense informará sobre la cantidad de cupos que tienen, en qué lugar, cuánto es el salario, las condiciones, si ellos harán la selección o quieren que se les colabore, incluyendo el día que requerirán al personal, afirmó.

Madero sostuvo que “hay lugares en los Estados Unidos que se requiere mano de obra, pero que se puede hacer de una forma legal, donde el trabajador va a poder ir, demostrar que es bueno y el empleador lo va a requerir el siguiente año de regreso y no tiene que estar violando la ley”.

Las oportunidades laborales están disponibles, sin embargo no se llenarán todas a la vez, sino que será según las solicitudes que vengan de suelo americano, destacó. El ingeniero reiteró que “esto manda un mensaje para la población de que no se vayan a tratar de ir ilegalmente y lo que va a ocurrir es que no van a poder entrar y tampoco van a poder tener acceso a este tipo de trabajo”.