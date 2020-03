Pedro Troglio: “Todos piensan en Canadá pero yo en el Vida”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con la presión sofocante de no soltar la cima (le respiran en la nuca Real España y Motagua), Olimpia prepara su artillería para desbaratar a Vida hoy a las 7:00 PM en el Nacional, previo a su visita internacional contra el Impact Montreal de Canadá por la Concachampions.



Por ello su comandante Pedro Troglio ya tiene armado su rompecabezas de 11 piezas y en el último entrenamiento antes de medirse al Rojo de Fernando Araújo el DT argentino atinó al positivismo del equipo.



“Claves son todos los partidos no solo el de hoy, el que pasó también (contra Honduras de El Progreso) porque de acuerdo con los resultados que se dieron hubiéramos dado un paso importante y marcado una diferencia”, explicó. Y agregó: “Hay que estar relajados, tranquilos, jugar los partidos de la mejor manera y tener los pies en la tierra”, indicó el timonel.

Además aceptó que los tres puntos les inyectará motivación para disputar su cita en cuartos de final de la Concacaf. “Todos están pensando en Canadá... yo en el Vida. Es un rival durísimo, juega muy bien, con futbolistas rápidos y dificilísimos; pero si ganamos sería lo ideal para ir a Canadá felices, punteros en la tabla y si volvemos con un resultado positivo de Canadá… ojalá que se repita la semana perfecta”, se inspiró el Rulo.

La pelea por la cima...

Al empatar contra Honduras de El Progreso en la fecha 11, Olimpia desaprovechó la opción de encabezar la tabla en soledad; no obstante Pedro Troglio adujo que siente que van por buen camino en comparación al inicio del torneo.



“Sabíamos que iba a ser complicado contra los mismos tres equipos de siempre (Motagua, Marathón y Real España)... tuvimos la desgracia de no arrancar bien y tener muchos lesionados pero nos hemos acomodado y estamos en la pelea; hace 15 días estábamos a cinco puntos y hoy estamos en la cima. Pero será la pelea hasta el final”, indicó el mundialista en el Mundial de Italia 90 y uno de los mejores amigos del ídolo argentino Diego Maradona.



- Vienen jugando seguido, profesor. ¿Habrá rotaciones esta noche pensando que ya se viene el viaje a Canadá?

- Claro. Nosotros somos los únicos que estamos jugando cada tres días y esperamos que esto no nos afecte. Por ejemplo nos vamos de viaje y volvemos hasta el viernes y los demás se quedan en casa; pero tenemos una ilusión de ir a algo tan lindo para un jugador de fútbol y para un técnico es lo mejor y esperamos hacerlo a favor nuestro.



Los que van fijos hoy porque no estarán en Canadá son Yusting Arboleda (por acumulación de amarillas) y Jonathan Paz y Ariel Flores (por falta de documentos para entrar a Canadá). El resto del plantel tiene vía libre para hacer el viaje a la casa del Montreal Impact de Tití Henry y Romell Quioto.



“Igual vamos a jugar con algunos que también estarán el martes y que estén bien. Porque repito, lo único malo son los viajes: la vez pasada que veníamos de El Progreso vi a tres jugadores tirados en el piso del autobús, ellos se comienzan a cansar y hay que administrarlo bien”.



El viernes se confirmó que este partido por la ida de los cuartos de final de la Concacaf Liga Campeones será regido por el árbitro mexicano Adonai Escobedo (internacional desde el 2019) y comenzará a las 6:00 PM de Honduras.



Pero antes de que esa hora llegue, Olimpia centra su mirada en el Cocotero, un equipo rocoso que le complica la vida en el Nacional. “Estamos en un momento dulce pero todavía no me subo a ningún lado”, retó Pedro.