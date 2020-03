Confirman 21 casos de coronavirus en crucero en California

SAN FRANCISCO, California.- Mientras los pasajeros de un crucero en la costa de California aguardaban los resultados de exámenes que podrían revelar evidencia de que el buque fue terreno fértil para un brote de coronavirus durante su viaje previo, el vicepresidente Mike Pence anunció el viernes que 21 personas a bordo del navío dieron positivo, incluidos 19 tripulantes.



El gobierno federal está trabajando con funcionarios de California para elaborar un plan para llevar el barco a un puerto no comercial el fin de semana y realizar pruebas a las 3,500 personas que están a bordo, agregó.



El jueves, un helicóptero militar había entregado desde el aire los kits para los exámenes al Grand Princess, de 290 metros (951 pies), y luego los recogió para llevarlos al laboratorio. El buque está anclado frente a San Francisco, lejos de la costa. La empresa Princess Cruises dijo que se examinó a 45 personas.



Las autoridades de salud comenzaron las pruebas después que reportaron que un pasajero en un viaje del buque realizado en febrero murió de la enfermedad.



En los últimos días, las autoridades dijeron que por lo menos otras nueve personas que iban en el mismo viaje resultaron infectadas, y algunos pasajeros de ese viaje se quedaron a bordo para el viaje actual.



"El buque no tocará tierra hasta que evaluemos debidamente a los pasajeros", dijo el jueves el gobernador Gavin Newsom.



Otro buque de la empresa, el Diamond Princess, permaneció el mes pasado en cuarentena en Yokohama, Japón, durante dos semanas debido al coronavirus. Unas 700 de las 3.700 personas a bordo resultaron infectadas, en lo que los expertos llamaron un desastre de salud pública, ya que el buque se convirtió en una fábrica flotante de gérmenes.



El barco regresaba a San Francisco después de visitar Hawai.



Un hombre de Sacramento que navegó a bordo del Grand Princess en febrero para visitar una serie de puertos mexicanos después sucumbió al coronavirus, según las autoridades de California. Otros que iban en ese crucero también han fueron infectados, cuatro de ellos son del norte de California y dos de Canadá, informaron las autoridades.



Sin embargo, el principal epidemiólogo de México negó que el pasajero que murió en California estuviera a bordo de un crucero que visitó puertos mexicanos. El doctor José Luis Alomía Zegarra dijo que el pasajero iba en un crucero diferente que no paró en México.



Tres docenas de pasajeros a bordo del Grand Princess han tenido síntomas similares a los de la influenza en las últimas dos semanas aproximadamente, dijo Mary Ellen Carroll, directora ejecutiva del Departamento de Manejo de Emergencias de San Francisco.



Un epidemiólogo que estudia la propagación de partículas virales dijo que el aire recirculado del sistema de ventilación de un crucero, junto con los camarotes cerrados y los lugares comunes, hacen que los pasajeros sean vulnerables a enfermedades infecciosas.



“No están diseñados para ser instalaciones de cuarentena, por decirlo amablemente”, dijo Don Milton de la Universidad de Maryland. “Amplificarás la infección al mantener a la gente en el buque”.



Dijo que las consecuencias de la cuarentena en el crucero de Japón demuestran la necesidad urgente de sacar a la gente del barco.



“Mi consejo es que la gente baje e ingrese a un ambiente de cuarentena más seguro que un crucero”, dijo Milton.



Michele Smith, una pasajera del Grand Princess, publicó un video en Facebook del helicóptero que llegó al buque. Otro video mostraba a un tripulante con guantes y mascarilla rociando y limpiando un barandal.



“Tenemos tripulantes constantemente limpiando nuestro buque”, se escucha a Smith decir.



En una publicación, Smith dijo que ella y su esposo no estaban bajo cuarentena y que les dijeron que sólo tuvieron que aislarse las personas que estuvieron en el viaje a México o aquellos con síntomas similares a la influenza.



“Estamos del mejor ánimo que permiten estas circunstancias. Somos afortunados por estar saludables, cómodos y bien alimentados”, escribió.



Sin embargo, un comunicado del jueves de la compañía de cruceros afirma que se les pidió a todos permanecer en sus camarotes mientras esperaban los resultados, en apego a las directrices de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.



Mientras tanto, en Estados Unidos el número de víctimas fatales del coronavirus ascendió a 14, de las cuales 13 se registraron en el estado de Washington, mientras que el número de contagios supera los 200 en 18 estados. Pensilvania, Indiana, Minnesota y Nebraska reportaron sus primeros casos.



A nivel mundial, el virus ha infectado a más de 100.000 personas y matado a más de 3.400, la gran mayoría en China. La mayoría de los casos han sido ligeros y más de la mitad de los infectados se han recuperado.