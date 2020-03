Diego Vázquez: "Hay tres equipos primeros y uno está en crisis, es de locos"  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Motagua ya viajó a San Pedro Sula para enfrentarse con Real España por el liderato del Torneo Clausura 2020 en plena jornada 12. Su técnico, el argentino Diego Vázquez, recordó que "estamos primeros".



Esto lo manifiesta Diego en relación a los cuestionamientos recibidos por su escuadra tras los recientes resultados frente a Real de Minas (0-0 y 2-3) y Lobos de la UPNFM (0-0).



"Todos los partidos son importantes, con un equipo grande en San Pedro... Ya hicimos un buen partido acá, un partido parejo", recuerda el DT motagüense antes de visitar a la Máquina en el estadio Morazán este sábado (5:30 PM).



A quienes quieren ver a los suyos en desventaja frente a los sampedranos les recuerda que "estamos con los mismos puntos, los dos vivimos un buen momento, más allá de que nosotros venimos de empatar y ellos de ganar".

LEA: Se viene la jornada 12 del Torneo Clausura con apasionantes duelos

No desmerita a los contendientes recientes porque, a juicio del 'Barbie', "los 18 partidos son importantes, no hay uno más importante que otro, lógico que no tiene la misma relevancia", el que jugarán con los aurinegros, ya que "tenemos los mismos puntos" en la cima.



"Nosotros ahora, en estos dos o tres partidos, dejamos de sumar puntos importantes y seguimos primeros... Todas las fechas son importantes, hay que estar fuertes mentalmente para llegar bien al final", avisa a la Liga Diego Martín.



Uso el sarcasmo cuando se le cuestionó quién llegar mejor: "¿Cómo va a llegar mejor si tenemos los mismos puntos? Llegamos mejor porque tenemos más goles a favor", manifestó, dejando en claro a su vez que espera un duelo "parecido" pero "no igual" al de la primera vuelta que ganaron 1-0.



No siente que haya tensión alrededor de su figura, puesto que "yo escucho a la gente en la calle y todos para adelante, hace seis años venimos peleando arriba y muy bien", presume.





LEA: Ramiro Martínez: 'Hay que pegarle donde más le duele'

¿CRISIS?

"Tendríamos que haber ganado algún partido ante Minas pero hay que respetar al rival, hicieron buenos partidos, se dio la coyuntura que jugamos muy seguido y nada más", indicó Vázquez en cuanto a la inesperada cuota de dos puntos que sumaron de nueve posibles contra 'mineros' y 'estudiosos'.





A los que ven en un momento crítico a su equipo les mandó un mensaje bastante contundente: "Hay tres equipos primeros y uno está en crisis, es de locos... Yo también quiero ganar todo... Para mí dos más dos es cuatro, hay tres equipos primero y uno está en crisis", dijo con ironía.



Uno de los periodistas presentes cuestionó a Vázquez sobre los últimos partidos usando la palabta "fatal", a lo que el DT se refirió así: "¿Fatal? La verdad que el vocabulario y léxico (de los dos) no es el mismo, gracias a Dios no tenemos el mismo diccionario".





Y prosiguió sobre el puntaje que tienen en el campeonato actual: "Capaz que mi profesora de matemáticas me enseñó mal... Yo miro la tabla y hay tres equipos primeros con 21 puntos, se están poniendo el salva vida antes que venga la ola", espetó.

En imágenes: La vida del entrenador Hernán García, quien murió hoy producto de una enfermedad



Se despidió usando dos frases que invitan al optimismo de los suyos: "Estamos primeros, muchachos....¿Cómo lo voy a ver bien? Yo quiero ganar todos los partidos, la cosa es cómo. Los balances se hacen al final... Explíquenme esa matemática que yo no la entiendo, tres equipos primeros y uno está en crisis".