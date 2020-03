Niurka le dice "fea" y "envidiosa" a Laura Bozzo por atacar a Irina Baeva

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-La actriz cubana Niurka Marcos le dijo "fea" y "envidiosa" a la presentadora peruana Laura Bozzo, luego que esta arremetiera contra Irina Baeva.



"Laura Bozzo no puede decir lo mismo porque ¡está fea! con premeditación, alevosía y ventaja", dijo la cubana cuando fue abordada por la prensa en un evento en la Ciudad de México.



"Para hablar de una mujer bella, feliz, existosa, talentosa y con un novio hermoso, tienes que tener cimientos o motivos fuertes para criticar una mujer como esta belleza", aseguró Marcos muy molesta por el hecho.



Además aseveró que "si eres fea y criticas a una mujer tan bella, obviamente se deja ver que eres una envidiosa".

Laura contra Irina

Después que Irina Baeva se mostrara triste e indignada por la cancelación de su participación en una conferencia organizada por What A Woman Mx, con motivo del "Día de la Mujer", la presentadora Laura Bozzo arremetió contra ella.



La peruana, que actualmente tiene un segmento en el programa "El Gordo y la Flaca", celebró que la actriz rusa no participara en la conferencia argumentando que no es una inspiración y que la “denigra como mujer” porque “nadie es feliz en la desgracia ajena”.



"Serás hermosa, serás preciosa, serás maravillosa, pero a nosotras no nos inspiras. A mí me denigras como mujer porque yo considero que una mujer debe amarse lo suficiente para hacerse respetar y jamás destruir una familia porque nadie es feliz en la desgracia ajena”, dijo muy tajante Bozzo.

