Solo 800 maestros preparados para detectar bullying en Honduras

De los más de 60 mil docentes que hay en nivel prebásico y básico gubernamental ni mil se encuentran capacitados para prevenir y tomar medidas sobre situaciones de acoso escolar

06.03.2020

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Prevenir el bullying en los centros escolares sigue siendo un gran reto para las autoridades educativas de Honduras, quienes aseguran que solo 800 docentes se encuentran capacitados para detectar casos de acoso escolar.



Como parte de nuestra campaña #Bastadebullying consultamos a Arnaldo Bueso, titular de la Secretaría de Educación, sobre las acciones que se están tomando para frenar este fenómeno de violencia que acecha a miles de niños en el país.



“Yo estoy muy contento de que diario EL HERALDO asuma una iniciativa de esta naturaleza porque nos permite sumar esfuerzos”, expresó el funcionario. Especificó que los más vulnerables en este tema son las niñas, niños y jóvenes que están en el sistema”.



En ese sentido, Bueso detalló que “las autoridades tienen mecanismos para contrarrestar el acoso contra los educando”. Mientras que los mismos maestros nos han confirmado que no se sienten preparados para asumir y frenar este tipo de violencia.



“¡No! Realmente no lo estamos, (preparados) porque solo hemos sido formados en la parte didáctica, pero en esta parte especial no estamos preparados, debería haber un equipo psicopedagógico para atender los traumas que sufren los niños acosados y también el acosador”, afirma Rosa Gladys Barrientos, subdirectora de un centro educativo de la capital.



Prevenir el bullying en los centros educativos es un trabajo en el que se deben involucrar los diversos actores del sistema educativo nacional.



No obstante, psicólogos, sociólogos, padres de familia y hasta los mismos docentes afirman que quienes dirigen la Secretaría de Educación no han prestado la suficiente atención a este tema de gran importancia y que está afectando en la convivencia, rendimiento académico e integridad física y emocional de miles de estudiantes.



Respecto a la Ley contra el Acoso Escolar que se aprobó en 2014, pero que quedó en papel mojado, Bueso aseguró que están buscando reglamentarla este 2020. Tampoco hay un banco de datos que evidencie con certeza las denuncias y casos procesados de bullying.



Detalló que se encuentran en proceso de la formación docente porque no se puede trabajar con las niñas y los niños afectados directamente si no se han formado y se capacita a los educadores de todos los niveles, en el marco de la prevención del bullying.



“En este momento tenemos organizados y funcionando los comités de convivencia escolar en los municipios de Chinacla, Marcala, Tutule, en La Paz; en San Marcos de Colón, Choluteca; en Guaimaca, Cedros, San Ignacio, Marale, Talanga, El Porvenir y Ciudad España, en Francisco Morazán; en San Juan de Opoa y Dulce Nombre, Copán; en Las Flores y Lepaera, en Lempira; En Sulaco, en Yoro; en Villanueva, Pimienta y Potrerillos, en Cortés”.



Respecto a este tema, la psicóloga Patricia Mackay considera que en Honduras poco o nada se habla sobre el bullying y que muchas escuelas prefieren guardar su prestigio que evidenciar estos casos. “Las escuelas, y sobre todo, las escuelas que son muy caras no quieren decir que en su centro hay bullying, porque se le van los niños”.



Agregó que “estas instituciones cuidan su prestigio y esconden más la realidad. Se piensa que el bullying es solamente de las escuelas públicas o de las personas que tienen bajo recursos económicos”, criticó.



Por su parte Mario Aragón, secretario General del Colegio Profesional Superación Magisterial de Honduras (Colprosumah), también cree urgente que los docentes deban ser preparados para hacerle frente al acoso escolar.



“Creemos que entre los docentes hay un porcentaje mínimo que tienen mayores capacidades porque han recibido algunas capacitaciones, por lo que debe haber mayor cobertura, ya que este es un problema que necesita mayor atención”.