Enrique y Ricky anuncian su primera gira juntos 

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Por primera vez, los superastros de la música latina Enrique Iglesias y Ricky Martin saldrán de gira juntos, y ni el coronavirus podrá detenerlos.



"Estamos preocupados, pero no vamos a detener nuestras vidas. Estamos recibiendo toda la información necesaria. Será divertido. Será maravilloso", dijo Martin después de una conferencia de prensa en la que se hizo el anuncio el miércoles por la tarde.



La gira comenzará el 5 de septiembre en Phoenix e incluirá 21 paradas por Estados Unidos y Canadá, incluyendo en ciudades como Houston, Los Ángeles, Toronto, Nueva York y Miami, antes de terminar el 30 de octubre en Atlanta. Los boletos salen a la venta 12 de marzo en LiveNation.com.

LEA: Spotify Awards 2020 galardona a los artistas más escuchados



Como invitado especial los acompañará el cantautor colombiano Sebastián Yatra, quien servirá como telonero del espectáculo.



"Este es de lejos el momento más surrealista de mi vida", expresó Yatra, quien describió a Martin e Iglesias como sus ídolos. "Ni siquiera sé qué está pasando, es una locura. Gracias chicos por permitirse ser parte de esta gira".



El dúo dinámico está planificando todos los detalles de su recorrido, en el que prometen tocar todos sus éxitos y también canciones nuevas.

LEA: Katy Perry revela que está embarazada en su último videoclip



"Yo de hecho estaré lanzando un álbum este año", dijo Iglesias, conocido por hits como "Hero", "Bailando" y "Tonight". "Me siento bien al respecto. Ha sido difícil terminarlo, pero estoy en ese punto en el que pienso que ya casi está listo".



Martin, en tanto, promete un nuevo disco en los próximos dos meses.

"Acabo de lanzar un sencillo, 'Tiburones', y trabajé con 'Cántalo' tratando de revivir los sonidos de los 70 de la salsa", dijo el intérprete de "La mordidita", "Vente pa'ca" y "Livin' la vida loca".

Ambos también están considerando la idea de grabar algo juntos.



Tanto Martin como Iglesias son padres de familia, lo cual representa un reto adicional a la hora de salir de gira.



El cantante puertorriqueño tiene cuatro hijos _ los mellizos Valentino y Matteo, que tuvo por su cuenta hace 11 años, y los pequeños Lucía y Renn, nacidos en 2008 y 2009, con su esposo Jwan Josef.



El intérprete español, en tanto, tiene tres con su pareja, la extenista profesional Anna Kournikova: los mellizos Nicholas y Lucy, y una bebita nacida el 30 de enero.



"Es un tema que hablamos por horas, porque cada quien tiene que tomar sus decisiones basadas en las necesidades de la familia", dijo Martin, quien suele viajar con sus hijos a todos lados, aunque con "los bebés se complica un poco la situación".



"Ya veremos", señaló. "En mi caso yo lo voy a tomar un día a la vez, voy a tratar de empujar los límites lo más posible porque me cuesta dejarlos, me cuesta... Pero también, por ser Estados Unidos podemos volver a casa cuando podamos".



Iglesias agregó: "Eso es lo bonito también de esa gira. Ricky vive aquí en Los Ángeles, yo vivo en Miami, así que podemos dar un concierto en Nueva York o cualquier sitio en los Estados Unidos y regresar a casa ese mismo día la mayoría de las veces, que eso, para nuestras familias, es importante".