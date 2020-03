El Real Madrid busca afianzar el liderato liguero, el Barça asaltarlo

MADRID, ESPAÑA.- El Real Madrid, líder liguero, visita el domingo al Betis en la 27ª jornada, buscando ampliar su pequeño punto de ventaja sobre el Barcelona, que el sábado recibe a la Real Sociedad.



El equipo merengue afronta el encuentro contra el Betis (14º) animado tras imponerse el domingo pasado en el clásico liguero 2-0 al Barcelona, arrebatándole de paso el liderato.



"Nos da subidón, moral, eso seguro", se alegró tras ese encuentro el técnico Zinedine Zidane, cuyo equipo llegaba al partido tras la dura derrota 2-1 en casa contra el Manchester City en la Liga de Campeones el miércoles pasado y la pérdida del liderato liguero el fin de semana anterior.



Una nueva victoria permitiría a los blancos alejarse en la punta de la tabla, especialmente si los azulgranas tropiezan con la Real Sociedad (6º), que pugna por meterse en puestos de Liga de Campeones.



- Recuperarse del clásico -



El equipo azulgrana necesita recuperarse del mazazo recibido el domingo en el Santiago Bernabéu, para seguir cerca o, incluso, eventualmente, recuperar el liderato liguero.



"Hemos perdido un partido que no esperaba perder", reconoció el domingo el técnico del Barça, Quique Setién, tras el duelo con el Real Madrid.



"Ellos se van crecidos y nosotros tocados, pero no hundidos", afirmaba el central Gerard Piqué, recordando que la temporada aun no ha terminado.



El encuentro, sin embargo, volvió a proyectar sombras sobre el juego azulgrana, demasiado dependiente de Leo Messi, que apenas pudo aparecer ante el Real Madrid.



El capitán barcelonista, sobre cuyo estado físico han planeado algunas dudas tras el encuentro del domingo, tiene un nueva oportunidad de reivindicarse al frente del conjunto catalán.



No lo tendrá fácil el Barça, que se enfrenta a una Real Sociedad en dinámica ascendente, animada por su clasificación para la Copa del Rey el miércoles al imponerse 1-0 en el campo del modesto Mirandés (2ª).



- Duelo por la Champions -



El Atlético de Madrid (5º) recibe al Sevilla (3º) en un duelo de contendientes por los puestos de Champions.



El equipo rojiblanco cayó fuera de la zona noble del campeonato tras empatar el fin de semana pasado con el colista Espanyol, mientras el Sevilla logró imponerse 3-2 en el descuento al Osasuna.



La victoria atlético devolvería a los colchoneros a la zona Champions y los armaría de moral de cara a la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Liverpool el miércoles en Anfield, donde acuden con la ventaja del 1-0 logrado en la ida en Madrid.



El Getafe (4º), sorpresa de la temporada, recibe el sábado a un Celta (17º), necesitado de puntos para seguir fuera de los puestos de peligro.



El equipo azulón mide a los gallegos antes de su partido de ida de octavos de Liga Europa contra el Inter de Milán el 12 de marzo.



-- Programa de la 27ª journada de la Liga de fútbol española (horas GMT):



Viernes 6 de marzo



(20h00) Alavés - Valencia



Sábado 7 de marzo



(12h00) Eibar - Mallorca



(15h00) Atlético de Madrid - Sevilla



(17h30) Barcelona - Real Sociedad



(20h00) Getafe - Celta



Domingo 8 de marzo



(11h00) Osasuna - Espanyol



(13h00) Valladolid - Athletic de Bilbao



(15h00) Levante - Granada



(17h30) Villarreal - Leganés



(20h00) Betis - Real Madrid



Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif



1. Barcelona 55 25 17 4 4 62 29 33



2. Real Madrid 53 25 15 8 2 46 17 29



3. Sevilla 46 26 13 7 6 37 27 10



4. Getafe 45 26 13 6 7 37 25 12



5. Atlético de Madrid 44 26 11 11 4 29 19 10



6. Real Sociedad 43 25 13 4 8 43 31 12



7. Valencia 41 26 11 8 7 37 38 -1



8. Villarreal 38 26 11 5 10 43 36 7



9. Granada 37 26 11 4 11 32 31 1



10. Athletic 34 26 8 10 8 25 22 3



11. Levante 32 26 10 2 14 31 39 -8



12. Osasuna 31 26 7 10 9 33 38 -5



13. Alavés 31 26 8 7 11 28 36 -8



14. Betis 30 26 7 9 10 36 42 -6



15. Valladolid 29 26 6 11 9 22 29 -7



16. Eibar 27 25 7 6 12 25 37 -12



17. Celta 25 26 5 10 11 22 34 -12



18. Mallorca 22 26 6 4 16 26 43 -17



19. Leganés 20 26 4 8 14 19 38 -19



20. Espanyol 20 26 4 8 14 23 45 -22v