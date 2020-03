El Congreso dice que se debe adecuar la Ley del Espacio Aéreo

El Heraldoalvaro.mejia@elheraldo.hn

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Después de 42 días de haber sido introducida ante el pleno de diputados del Congreso Nacional, aún no hay un dictamen de la nueva Ley de Protección de la Soberanía del Espacio Aéreo.

Así lo confirmó a EL HERALDO una fuente ligada a la junta directiva del Poder Legislativo, que mencionó que esta propuesta sigue siendo socializada. Diputados de las bancadas de la oposición respaldan parcialmente los cambios a la normativa, argumentando que Honduras es signataria de diversas convenciones en materia de aviación

civil internacional.

Sin embargo, cuestionaron que la nueva legislación que sustituirá a la que se encuentra vigente desde el 2014 no ha sido lo suficientemente consensuada al interior del órgano unicameral. El titular de la comisión dictaminadora, Samuel Reyes, informó a EL HERALDO que “estamos avanzando en el dictamen, en los próximos días se presentará a discusión en la

cámara legislativa”.

Hace seis años fue aprobado en el CN este instrumento jurídico ante el constante sobrevuelo de narcoavionetas en el país, estableciendo que en el caso de que se detecte una aeronave no identificada o autorizada debe ser sometida al uso progresivo de la fuerza y en última instancia la neutralización definitiva de la amenaza que debe ser ordenada por el titular de la Secretaría de Defensa Nacional.

La ley fue rechazada por el gobierno de Estados Unidos, que tras su aprobación suspendió a Honduras la ayuda de radar para detectar aeronaves del narcotráfico, al señalar que amenazaba las operaciones encubiertas de la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA).

Con el nuevo proyecto se prohíbe dañar, destruir, inhabilitar o amenazar una aeronave civil, exceptuando los casos de legítima defensa. Dos fases contempla la propuesta para persuadir a una aeronave que haya ingresado al espacio aéreo hondureño, sin derribarla en ningún instante.

LEA: Estados Unidos frenó que Israel reparara los F-5 y los A-37 de Honduras

Aviones

La interceptación de aviones al igual que el establecimiento de comunicaciones por radio o señales visuales para ordenarles a aterrizar en la pista adecuada más cercana, comprende la primera etapa.

En la segunda fase se autoriza el uso de disparo de advertencia como señal mediante el uso de municiones que contengan cartuchos trazadores. La nueva legislación permitiría a Honduras restablecer la cooperación de Estados Unidos y abriría además la posibilidad de repotenciar los aviones de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH), proceso que se encuentra estancado por el bloqueo norteamericano a consecuencia de la legislación aérea vigente en la actualidad.

“El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad por razones de seguridad nacional puede establecer zonas de exclusión aérea y regular el horario, altitud y otros aspectos relacionados con el vuelo de aeronaves en dichas zonas”, subraya el artículo 14 de esta ley.

El vocero de la bancada del partido Libertad y Refundación (Libre), Jorge Cálix, consideró que “si existe un procedimiento para derribar las aeronaves me parece correcto porque se pueden evitar daños a civiles que no estén trabajando al margen de la ley”. La normativa debe procurar no violentar convenios internacionales y respetar los protocolos ya definidos, coincidieron las autoridades de las bancadas del Partido Liberal así como del Partido Innovación y Unidad (Pinu).

De su lado, el subjefe de los “cheles” en el Congreso, Juan Carlos Elvir, sostuvo que “recordemos que muchas de las acciones a veces dependen mucho de actividades encubiertas en el caso particular de la DEA.

ADEMÁS: Brasil reparará seis de los nueve Tucano de la Fuerza Aérea Hondureña