Cathy: “China me hace sentir que pertenezco más a aquí que a mi país”

HUBEI, CHINA.-A veces siente que ya no puede más. Pero su espíritu de guerrera y de mujer valiente la hacen seguir adelante, a pesar de la tristeza y decepción que hay en su corazón.

Su llanto interrumpió la plática que tenía con EL HERALDO. Finalmente, volvió a tomar fuerzas y continuó contando vía WhatsApp sobre el abandono en el que se siente.

Se trata de Cathy Samantha Murillo, la joven hondureña que permanece aislada en la universidad de Three Gorges, en Yichang, Hubei, China, a tan solo un par de horas de la ciudad de Wuhan, epicentro del coronavirus (Covid-19), la enfermedad que tiene al mundo en estado de tensión y alerta.

Cathy Samantha abrió su corazón a EL HERALDO y en varios mensajes contó el dolor que siente porque hasta la fecha el Gobierno de Honduras no ha podido sacarla de aquel país. A continuación parte de la plática sostenida con esta valiente campeona:

“Todo va bien, en lo que se puede... Creía que me iban a ayudar... lo tuve bien claro desde el principio que hay personas que solo se llenan la boca con promesas y esperanzas y estas no son cumplidas”.

“Me alejé de los medios porque tanto las esperanzas fallidas como el movimiento de siempre estar diciendo cosas y que otros cambiaran lo que yo decía solo perjudicaba mi integridad”.

“Me he sentido muy mal algunos días, pero como dicen que del dolor uno aprende a darse cuenta que la realidad es otra y que Honduras no tiene ni la capacidad para salvarse ellos mismos”.

“No crea que todo el alboroto (por su caso) solo quedó en Honduras, es más, recibí un paquete pequeño que me lo envió la Dirección General de América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores de China y en él venía una nota donde me decían que habían visto todas las noticias y que ellos se encargarían de que no me faltara nada, que no estaba sola, que yo estaba con el pueblo chino en estos momentos tan difíciles y que ellos siempre estarían conmigo hasta el final”.

“Ahí me di cuenta que este gobierno (chino), a pesar que no tengo beca y mi familia paga, me lo han dado todo, me han dado todo lo que Honduras jamás me dio y entendí que Honduras no me merece. Claro, me duele porque yo siempre he estado orgullosa de donde vengo, lo malo es que en mi país solo lo toman en cuenta cuando usted ya está en la cima pero no cuando lo está construyendo. Triste pero cierto y es por eso que decidí no hacer nada”.

“Hubo un día en el que me sentí muy mal porque varios estudiantes ya han sido evacuados y aunque aún quedan otros, me sentí mal. Incluso lloré ese día”.

“Pero las personas con la que tengo una relación, mi familia y otros amigos que están en otros países, me han quitado poco a poco eso (su sentimiento de tristeza). El sentirme sola, ya que me llaman sin importar la hora o me escriben mensajes de ánimo”.

“Ahora que ya entendí cómo es la realidad de las cosas, solo oro por mi vida, la de mis seres queridos y por la población en China para que salgamos de estas juntos. Porque es lo único que nos queda. Oro para que China salga de esto porque me lo han dado todo sin pedirme nada a cambio y me han hecho sentir que pertenezco más a aquí que a mi propio país”