Detienen a Ronaldinho en Paraguay por usar pasaporte adulterado

ASUNCIÓN, PARAGUAY.- El exastro del fútbol brasileño Ronaldinho, y su hermano Roberto, fueron requeridos por las autoridades del Paraguay por la tenencia de pasaportes adulterados y con los que ingresaron a ese país, informaron autoridades locales este miércoles.



"Ronaldinho deberá declarar el jueves a las ocho de la mañana en la fiscalía donde se determinará su situación", dijo a periodistas el ministro del Interior, Euclides Acevedo.



El funcionario dijo que ambos se encuentran bajo vigilancia "pero libres" hasta la hora de la cita judicial.



Acevedo admitió que la Policía allanó la suite donde se aloja el exastro del FC Barcelona en Asunción, donde le incautaron pasaportes de supuesto contenido adulterado, confeccionados hace un par de meses en dicha ciudad.

"La Dirección de Investigaciones (de la Policía) hizo la denuncia ante el Ministerio Público. Nosotros como autoridad no podemos dejar pasar esta irregularidad", expresó Acevedo en declaraciones a periodistas.



Explicó que la Policía se percató que los documentos en posesión de Ronaldinho y su hermano no figuran en el sistema informático.



"También estamos investigando la responsabilidad de las autoridades que permitieron el ingreso de estas personas con documentos adulterados", dijo.



"Ellos están bajo vigilancia pero están libres jurídicamente hablando. Pero tendrán que presentarse y la fiscalía determinará el destino de ellos", puntualizó.



Las autoridades que investigan el caso ordenaron la detención de un ciudadano brasileño ligado al exfutbolista, remitido a una sede policial.



El ministro Acevedo recordó que "este señor Ronaldinho tiene cuentas pendientes con la justicia brasileña".



La Justicia brasileña le quitó el pasaporte a Ronaldinho, a fines de 2018, cuando le impuso una multa ambiental de 2,5 millones de dólares, que Dinho jamás abonó.



La multa ambiental fue por una contaminación a orillas del lago Guaíba, en la zona sur de Porto Alegre, donde el ex jugador construyó un muelle y una plataforma, en un área de preservación ambiental, según los informes de medios brasileños.



Ronaldinho llegó la mañana de este miércoles a la capital paraguaya en su faceta de filántropo para el lanzamiento del programa "Móvil de salud de los niños y niñas" y de su libro "Genio de la vida".



El Balón de Oro 2005 fue recibido por un importante contingente de admiradores y tenía agendada una reunión de prensa en uno de los salones del hotel cinco estrellas donde se aloja.