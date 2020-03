Sanders cambia enfoque de su campaña tras el Supermartes

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.-Con su liderato desvaneciéndose, Bernie Sanders enfocó el miércoles su campaña en su rival en ascenso Joe Biden mientras los aliados del senador de Vermont lidiaban con las consecuencias de su tropiezo en el Supermartes, el cual generó preocupaciones internas sobre el rumbo de su postulación a la candidatura presidencial demócrata.



Sanders criticó el historial de Biden en el comercio, la seguridad social y la recaudación de fondos apenas horas después de que el multimillonario Mike Bloomberg suspendió su campaña y Elizabeth Warren confirmó que evaluaba en privado su futuro en la contienda. Los drásticos cambios dejan entrever que la que fue una concurrida participación por la nominación demócrata se ha reducido a prácticamente una competencia entre dos hombres por el derecho de enfrentarse al presidente Donald Trump en noviembre.



Sanders dijo que iba “cuello con cuello” en la contienda con Biden mientras hablaba con la prensa en su estado de Vermont, una de apenas cuatro entidades en las que ganó durante la jornada de mayores consecuencias en la temporada de elecciones primarias del partido previas a los comicios presidenciales. Biden ganó en 10 estados, conquistando victorias que trascendieron geografía, raza y clase.

VEA: A 11 sube la cifra de muertos por coronavirus en Estados Unidos



“Creo que esta campaña el punto es cada vez más: ‘¿de qué lado estás?’”, dijo Sanders.



El candidato progresista atacó el historial del exvicepresidente, pero ignoró las peticiones de sus simpatizantes de que fuera más agresivo, y en cambio insistió en que su campaña evitaría “cualquier esfuerzo al estilo de Trump” que incluyera críticas personales.



“Joe me cae bien. Creo que es un ser humano decente”, comentó Sanders. “Joe y yo tenemos una visión muy distinta para el futuro de este país”.



Biden les dijo a los reporteros que unificaría al país y, sin nombrar a Sanders, rechazó la afirmación frecuente del senador de que él está en deuda con la corriente principal del partido.



“La corriente principal son todas aquellas personas trabajadoras” que votaron el martes, comentó Biden a los reporteros en West Hollywood, California.



Los funcionarios electos y donantes principales respaldaron a Biden tras su abrumadora victoria en el Supermartes. Desde hace tiempo los líderes demócratas se han mostrado escépticos de la fortaleza del político de carrera de 77 años, pero se apresuraron a apoyarlo para bloquear el ascenso de Sanders.



Tras suspender su campaña, Bloomberg se convirtió en el cuarto precandidato demócrata a la presidencia en respaldar a Biden en lo que va de la semana. Al igual que el creciente coro de funcionarios del partido, Bloomberg dijo que Biden es la mejor oportunidad para vencer a Trump en las elecciones.



En tanto, el futuro de Warren es incierto.



Sanders confirmó que habló con su aliada progresista horas antes, aunque seguía sin estar claro si ella lo respaldaría, o a alguien más, en caso de que abandone la contienda. Warren no ganó un solo estado en el Supermartes y terminó en tercer sitio en Massachusetts, de donde es senadora.



En tanto, un Biden resurgente se encaminaba a concluir el Supermartes con más delegados que Sanders, lo que representa un giro impresionante. El equipo de Sanders esperaba terminar la noche con más de 100 delegados de ventaja sobre su competidor más cercano. En cambio, probablemente concluirá rezagado por decenas de delegados una vez que se terminen de contar los votos.



Los aliados de Biden buscaron rápidamente aprovechar su éxito e irse contra Sanders. El copresidente de la campaña de Biden, el representante Cedric Richmond, atacó a Sanders por insinuar que los líderes demócratas estaban coludiéndose en su contra. Richmond señaló que Biden está ganándose sus votos.



“No sabía que los afroamericanos del sur eran considerados parte de la clase dirigente”, aseveró el demócrata de Luisiana, apuntando al abrumador apoyo que los votantes negros le dieron a Biden en Alabama, Carolina del Norte y Virginia, entre otros estados.



La campaña de Sanders anunció que comenzaría a transmitir tres anuncios nuevos en los estados donde se llevará a cabo la próxima serie de primarias el 10 y 17 de marzo: Arizona, Florida, Idaho, Illinois, Michigan, Mississippi, Missouri, Ohio y el estado de Washington.



Uno de esos anuncios nuevos incluye una grabación de archivo en la que aparece el expresidente Barack Obama elogiando a Sanders, en un intento no muy sutil del senador para debilitar el argumento de Biden sobre su cercanía con Obama.