Dj Binbo: "La ropa que usa Binba en La Hora del Té, era de mi fallecida madre"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Con su voz arranca suspiros y enamora a muchas. Siempre soñó con trabajar en los medios de comunicación y un ángel, desde el cielo, lo guió por el camino correcto. Inició cargando parlantes y animando en tiendas, pero ahora puede decir con orgullo que es el director de la radio XY... se trata de Luis Mauricio Cruz, conocido en el mundo artístico como Dj Binbo, quien reveló a EL HERALDO esa cara de la moneda que el público desconoce.

Llegamos hasta la cabina de la XY, el lugar donde se origina la magia. Eran las 2:00 de la tarde, un horario bastante ajetreado para el comunicador social. Mientras buscábamos un lugar tranquilo para hacer la entrevista, ya que la cabina estaba ocupada, recorrimos los pasillos de Emisoras Unidas y recibimos muchos "aquí no" como respuesta, entre risas, claro... todo era parte del show.

Después de varios minutos llegamos a una oficina en donde estaba Fernando Varela, a quien "corrimos" por un tiempo mientras confesábamos a nuestro entrevistado.

Entre las cuatro paredes blancas de la habitación, donde su vestimenta en color negro resaltaba, Binbo empezó un viaje por el tiempo bastante revelador, algo que según confesó, muy pocas veces ha hecho. Abrió su corazón y nos habló sobre la muerte de sus padres, su fugaz matrimonio, el divertido personaje de Binba (inspirado en su fallecida madre) y su dura lucha contra el sobrepeso.

Desde su propia perspectiva, Binbo es una persona fuera de lo normal en todos los aspectos. "Soy bien testarudo y extrovertido. Siempre mi mamá me dijo que iba a ser muy diferente a los demás niños, desde cipote me decía eso y creo que lo he demostrado con un montón de cosas que he hecho en mi carrera".

Empiezan las confesiones...

Su nombre es Luis Mauricio, entonces ¿de dónde sale Dj Binbo?

"¡Ahhh! Binbo es un apodo del colegio (ríe) Yo hice mi bachillerato en el Instituo Santa Teresita, donde el uniforme era totalmente blanco y en ese tiempo tenía una novia a quien lo único que le voy a agradecer es que me decía que me parecía mucho a las donitas, porque siempre fui muy gordito y más en la adolescencia. Ella me decía que me parecía a las donas de azúcar del Osito... y así fue como surgió el apodo, pero el mío es Binbo con 'n'".

El apodo se popularizó cuando llegó a los medios de comunicación. Eligió ese porque no tenía un sobrenombre pegajoso y fácil de recordar...



"Cuando empecé en la XY, que fue como el boom, no me puse Dj Luis Mauricio porque no sonaba tan pegajoso, entonces como todos mis amigos me decían Binbo y se quedó así. En ese tiempo se le decía Dj a los operadores que ponían música, después por necesidad me hice DJ de verdad y animador. Luego, poco a poco, todo ha ido en crecimiento".

La tarjeta de la suerte

¿Cómo llega a la radio?

"Fue Eduardo Lozano quien me dio la oportunidad cuando me lo encontré en un evento. Me acuerdo que yo empecé jalando parlantes cuando me metí en esto de los medios y ese día coincidimos con el audio que él estaba poniendo, así que le pedí una oportunidad. Le dije: 'verdad que usted es el director de la W ¿cree que me puede dar la oportunidad? Me dio una tarjeta y me dijo 'llamame'. Lo llamé como a las dos semanas con gran pena y me acuerdo que me dijo: 'aquí vas a estar los domingos, te vamos a probar, tenés buen tono de voz'... y así me tiró al aire".

¿Era su sueño llegar a los medios?

"Siempre quise. Como le digo, en mi adolescencia fui bien extrovertido y siempre andaba buscado hacer actividades en el colegio para hacer pisto. Yo era el que organizaba Day Colors (Día de color donde se le cobra a los alumnos por asistir con ropa diferente al uniforme), ponía una película y cobraba. Siempre fui metido a ese rollo y antes de darme cuenta que tenía dotes de buen animador empecé en los bultos (negocios que venden ropa usada ) de la Kennedy. Los días que tenían promociones las hacía de animador y también me tocaba vender ropa americana.

Yo era el de la bulla en la Kennedy, vendía ropa de 5 o 10 lempiras. Recuerdo que la paga era mitad bulto (ropa) y mitad efectivo. Hice un año en la W y así se fueron dando las cosas. Ahora llevo 15 años en la XY, pero yo llegué cuando este proyecto era papel".

Se abre el micrófono por primera vez

"Cuando Lozano me dio el chance, hice un casting y me tiró de un solo en un programa que se transmitía los domingos, ahí empecé. Lastimosamente cuando Lozano salió de la W a mí también me cortaron. Yo ya había estado un año, a pundo de tener mi programa estelar y me tocó irme. Como Dios no desampara, aprieta, pero no ahorca, a las dos semanas a Lozano lo llamaron de Emisoras Unidas para un nuevo proyecto en una radio urbana. En esos días teníamos un poquito de experiencia y Lozano volvió a llamarme a este proyeto de XY. Gracias a Dios inicié como operador, durante unos dos o tres años, y después me dieron la oportunidad de ser el locutor estelar. En estos 15 años todo ha ido en ascenso, en evolución, y ahora soy el director de la XY".

Mauricio posó para el lente de EL HERALDO desde su lugar de trabajo. Fotos: Johny Magallanes.



Son 15 largos años en la radio, ¿tiene alguna anécdota?

"Me han pasado un montón de cosas... me he quedado dormido en la cabina con el micrófono al aire. Recuerdo que en ese entonces turnaba los domingos a las 7:00 de la mañana y generalmente los sábados andaba en toquines, entonces salía como a las 2:00 o 3:00 de la mañana (cuando uno empieza toca en ferias, centros comunales, jala el equipo, instala y desinstala las cosas para llevarlas) entonces no me daba tiempo de llegar a mi casa y me venían a dejar de un solo a la radio a eso de las 3:00 o 4:00 de la madrugada. Medio dormía en un sillón que tenían en la radio y después me levantaba a las 7:00 AM para cumplir con mi turno hasta las 10:00 de la mañana. A las 11:00 AM llegaba a mi casa".

¿Y anécdotas con chicas?

"Yo he sido bien penoso y hay mucha gente que tiene esa percepción. Uno se escucha muy bien en la radio si tiene buen tono de voz, así que la mayoría de mujeres imaginan que uno es guapo y un montón de cosas. Como siempre he sido gordito, hasta ahora que me he puesto a dieta, hay chavas que dicen: 'Woooow ¡qué voz tan espectacular!, ¡qué sexy! y de repente coincidís en un evento o concierto con ellas y te preguntan '¿usted es Dj Binbo?' ¡Noooo, yo pensé que era flaco! Se crean una imagen diferente (ríe al recordar)".

Recuerdos familiares



Ya en confianza, Binbo narró cómo fue su infancia.

"Mi infancia fue bien feliz, no puedo decirles que no. Sí me tocó un poco duro porque perdí a mi mamá a los 16 años y a mi papá cuando tenía 2 años, entonces mi mamá sabía qué era lo que venía porque ella fue madre soltera. Siempre nos educó y estuvo pendiente de nosotros".

"Yo fui el último hijo, el que salió de chascada. Cuando mi mamá se enfermó mucho siempre pasaba muy pendiente. Tengo recuerdos muy difíciles de ese momento… fue complicado, nos tocó trabajar desde muy jóvenes. Mi mamá me acostumbró a trabajar porque sabía que el día que ella faltara no sería un Mauricio desamparado sin saber cocinar ni limpiar, y aunque éramos varones siempre nos tocó limpiar, lavar y trapear… siempre fuimos muy responsables".

¿Quién se hizo cargo de usted cuando murió su madre?

"Mi hermano mayor, bueno los dos prácticamente (hace referencia a sus dos hermanos, el primero estudió Medicina y el segundo Ingeniería Industrial), porque no llevamos mucha diferencia de edad entre los tres. Ellos tomaron las riendas de lo que faltaba en mi carrera y aunque en cierto momento no estuvieron de acuerdo con mi incursión en los medios de comunicación, les demostré que me encantaba lo que estaba haciendo. Ahora, de cierta manera, tengo su respeto y me admiran mucho".

¿Cómo es la relación entre hermanos?

"Es súper. Ellos apoyan mis locuras, antes dudaban, pero ahora lo ven en televisión".

"Siempre me dio 'cosita' que mis hermanos me vieran vestido de mujer cuando hacia el papel de Binba en la Hora del Té... pero esos son los detalles que la gente no sabe".

Binba, el personaje de La Hora del Té que está inspirado en su fallecida madre y también usa su ropa



"El vestido que usa Binba (personaje del segmento de comedia del programa La Hora del Té) era de mi mamá. Yo lo uso, para de cierta manera, rendir homenaje a esa señora o mostrarla como yo la miraba. La actitud de Binba es como mi mamá encarnada en mí, son como los regaños que yo recibía".

Luego agrega: "Esa señora siempre va a estar aquí, es la que me guía. Cuando necesito ayuda trato de platicar con ella y siento que siempre hay una señal para mí, para hacer las cosas bien. No les voy a negar que sí fue un poco complicado caminar en los medios de comunicación, pero gracias a Dios se me han abierto las puertas y a quienes no me apoyaron, les demostré que sí valía la pena".

Dj Binbo junto a su compañero Marco Orellana interpretando personajes para el segmento en La Hora del Té. Foto: cortesía Facebook Hora del Té.



Divorcio y regreso a la soltería

¿Cómo conoció a su esposa?

"¡Cuál esposa si ya me divorcié!", contestó entre risas Binbo. En ese momento ingresó a la oficina Fernando Varela, quien empezó a tomarle fotos mientras era entrevistado. "Fernando, dejá de estar tomándome fotos, andate de aquí", le insistía Binbo a su amigo y compañero de trabajo.

Retomamos la entrevista y volvió a pensar en la pregunta que le había hecho hace algunos instantes... la expresión en su rostro cambió. "En el plano amoroso. ¡Ay, es de las cosas más complicadas en la vida! Yo no he hablado de esto porque me parece que la vida personal es bien personal y siempre traté de cuidarla, pero igual siendo figura pública mucha gente se dio cuenta de mi compromiso. Me casé y mi matrimonio duró solo un año, fueron cosas bien difíciles y complicadas porque no me esperé que se dieran así".

"Perdimos en ese momento a mi exsuegra y fue algo bien complicado. Ella era hija única, fue bien difícil. Mi exsuegra padecía cáncer y fue una lucha de los dos. Realmente no se dieron las cosas. Al final mi exsuegra, a quien yo consideraba como mi mamá, falleció. A esta edad, comprometido y siendo un hombre casado, esa señora se convirtió en mi mamá. Yo quería luchar por eso, pero lastimosamente el cáncer es complicado. Todo se fue complicando y deteriorando, ya después las cosas no funcionaron y cada quién tomó su camino".

El divorcio fue una etapa muy difícil

"Yo trato de no divulgar nada en las redes sociales, pero sí fue complicado estar divorciándome y al mismo tiempo manejarlo en el medio; me tocaba hacer las del payaso, ni modo... estar sonriendo dentro de la cabina como si no pasara nada, regresar a la casa y saber que tenía que empezar de cero. Es complicado, la gente no se da cuenta de esas cosas porque lo que necesitan de nosotros es alegría y eso es lo que logramos. Como les digo: 'Dios aprieta pero no ahorca'".

"Todo fue bien complicado, cuesta arriba todo. Uno se casa para toda la vida, nunca se imagina que la persona que escogió no es la correcta".

El locutor deseó lo mejor a su expareja

"Yo le deseo lo mejor a esa persona. Ahorita en lo amoroso hay un montón de cosas que me están pasando que en su momento se darán cuenta".

¿Hay alguien en este momento?

"Sí, hay alguien ahí que es muy importante y vamos poco a poco. No quiero adelantarme a las cosas ni decir de más".

Drástico cambio físico

¿Cuándo decidió bajar de peso?

"Ahhh noo... cuando todo fue creciendo se fueron abriendo las puertas. Una de las grandes oportunidades fue cuando participé en el programa Bailando por un Sueño. Me acuerdo que en ese momento andaba como en 310 libras y me tocó bailar, bueno (ríe) hice el intento de bailar. Fui venciendo cosas, como ese miedo a que la gente me juzgara por ser gordito y después bajara de peso. Ahora me hacen comentarios y dicen que si bajo de peso perderé el feeling, que ya no vas a ser Binbo, que no se qué, pero nada que ver, eso uno lo lleva adentro".

"Ahorita estoy esperando ser flaco y ver cómo ve la gente a ese Binbo nuevo. De repente es un refresh también por cosas de salud, tampoco quiero llegar a los 40 siendo gordito siempre".

¿Sigue algún plan alimenticio?

"Sí, me quité 56 libras en 2019, he subido 15 ahorita por la Navidad, pero es que no pude negarme a los tamales ni a las torrejas, entonces estoy regresando para quitarme esas 15 libras y seguir el proceso que llevaba. Fueron bastante tallas las que me tocó bajar y gracias a Dios me siento súper bien de salud, no me va mal, me acostumbré al ejercicio y a la buena alimentación".

¿Qué ejercicio hace?

"Me toca hacer cardio porque siempre fue un gordito activo. Yo jugué futbol, voleibol y básquetbol porque me encantan esos deportes. Siempre tuve ese cuerpecito de medio atleta, tengo buenas piernas y todo, mi problema es aquí (toca su abdomen) que parezco cono cuando subo mucho de peso (ríe)".

Proyectos a futuro...

"Hay un montón, ahorita me metí a producción de conciertos. Empecé como Dj Opening de varios artistas y terminé abriéndole a los Tigres del Norte, Vicente Fernández, Marco Antonio Solís, Aventura, Arjona y un montón. Siempre me gustó eso, pero me gustó la parte de atrás, de toda la logística. En la radio ya tuvimos la experiencia de los 15 años con un concierto espectacular, fue un sold out (agotado) que no me imaginé que iba a pasar y estoy muy emocionado con todos los proyectos que se vienen en la radio".

Además, indicó que en su carrera se han abierto las puertas para salir a nivel internacional con el programa La Hora del Té. "Me ha dado un crecimiento exagerado. Gracias a Carlos, a Fernando, a Marcos, a la gente de Emisoras Unidas y a la gente de Televicentro".

Muy entusiasmado contó sobre su proyecto con Mirna Barahona. El programa se llama Binbo vs Mirna que se transmite por TSI a las 4:00 de la tarde.

"Hay otro proyecto que es una obra de teatro, así como la del año pasado de La Hora del Té. También hay posibilidad de hacer otra película, no me han confirmado todavía, ya hice el casting y hay que ver si el proyecto se da, además hay algunos proyectos con Los Bohemios. Como cantante voy a retomar la música y sigo trabajando como Dj".