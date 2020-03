Estados Unidos frenó que Israel reparara los F-5 y los A-37 de Honduras

Yony Bustillo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Técnicos israelitas vinieron el año pasado a las diferentes bases de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH), evaluaron las condiciones de las aeronaves de combate y todo estaba listo para comenzar a recuperarlas.

A última hora, las autoridades de Estados Unidos dijeron no, y el proyecto quedó abandonado como sucedió muchas otras veces atrás. Autoridades de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) confirmaron a EL HERALDO que esta parte del convenio con Israel está detenida completamente.

Honduras en este momento está buscando ganarse la confianza de las autoridades estadounidenses con la aprobación de la Ley de Protección de la Soberanía del Espacio Aéreo, que se espera sea aprobada por el Congreso Nacional.

Abandonados Los aviones capaces de defender a Honduras en caso de no estar activos los F-5 son los A-37B, pero también se han ido deteriorando.

El decreto legislativo 139-2016, publicado en el diario oficial La Gaceta el 6 de diciembre de 2016, establece el retorno a condición de vuelo y repotenciación de siete aviones F-5E/F, además ordena la modernización de dos F-5 mediante la tecnología de la empresa de Israel Elbit Sistems. El mismo documento estipula el suministro de un paquete de repuestos para cinco aviones A-37B, con el fin de poder recuperarlos.

Lo único que resultó fue el plan de retorno a condición de vuelo y modernización de cuatro helicópteros Bell-412 y los suministro de elementos de soporte para obtener su aeronavegabilidad.

Fuentes de Sedena confirmaron a EL HERALDO que “todo está parado porque Estados Unidos no permite que se desarrolle el proyecto”.

Lo único que pudieron hacer fue reparar los aviones Bell-412 que establecía el convenio. De acuerdo con información en poder de EL HERALDO, ya estaba listo el contrato y el costo de la reparación de los aviones era de 70 millones de dólares, es decir, unos 1,700 millones de lempiras.

Los cierto es que FAH se está quedando diezmada debido a que los aviones de combate y para la protección del espacio aéreo están deteriorados.

EL HERALDO conoció que de los 12 aviones F-5 que Estados Unidos cedió a Honduras en 1976 solo quedan nueve, pero operativos solo tres y con riesgo a que dejen de funcionar en los próximos años.

Mientras que los A-37B, que son los segundos aviones más poderosos de Honduras de ataque ligero, de una flota de 12, también solo hay tres funcionando y algunos ya han pasado al Museo del Aire. En tanto, los Tucano, que son los aviones de entrenamiento para las nuevas generaciones de pilotos de combate, apenas hay dos, y en peligro de extinción. Pero los demás países de la región no se quedan atrás, la mayoría se han ido equipando con armamento militar en tierra, mar y aire. “El F-5 es superior a todo lo que hay en Centroamérica, si no los reparamos sí quedamos diezmados”, confirmó la fuente de EL HERALDO.

La salida que queda es aprobar la Ley de Protección de la Soberanía de Espacio Aéreo de Honduras que ya está en el Congreso Nacional. No obstante sigue en el aire la posibilidad, ya que existen leyes estrictas en Estados Unidos sobre el equipo donado a otros países.

Todo está contemplado en el Acta de Asistencia Extranjera de 1961, de la sección 505 del Acta de Control de Exportación de Armas, que estable que los equipos o repuestos no pueden ser reparados, donados o vendidos, sino que regresados al donante o destruidos in situ. EL HERALDO consultó a las autoridades de la Embajada de Estados Unidos en Honduras sobre estas restricciones, pero a la tarde de ayer no habían respondido el correo.

