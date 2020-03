Psicóloga: Centros educativos cuidan su prestigio y esconden la realidad

Acoso escolar

El bullying es una violencia y como toda violencia no tiene clase social, existe en la misma intensidad en todos los estratos sociales

03.03.2020

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En el marco de la campaña #Bastadebullying que impulsa EL HERALDO junto a Plan International para frenar el acoso escolar que afecta a niñas, niños y adolescentes, conversamos con la psicóloga hondureña Patricia Mackay sobre este fenómeno de violencia que va en aumento y del que poco o nada se habla.



La Máster en Psicología Clínica asegura que "la razón por la que se da tanto bullying, es precisamente porque no se habla de bullying".



A continuación la entrevista con la docente de psicología en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).



A su criterio, ¿por qué en Honduras el bullying es un tema del que poco o nada se habla en los centros educativos?



Las escuelas, y sobre todo, las escuelas que son muy caras, no quieren decir que en su centro hay bullying, porque se le van los niños. Estas instituciones cuidan su prestigio y esconden más la realidad.



Se piensa que el bullying es solamente de las escuelas públicas o de las personas que tienen bajo recursos económicos. El bullying es una violencia y como toda violencia no tiene clase social, existe en la misma intensidad en todos los estratos sociales.



¿Cuál debería ser el accionar de las autoridades escolares?

La escuela tiene que tomar cartas en el asunto, el niño víctima de bullying necesita recibir una disculpa, si la vergüenza fue pública la disculpa debe ser pública, pero no de parte de la maestra, si no de quienes le hicieron daño.



Los niños que hacen bullying, tienen que ser castigados, tienen que estar suspendidos y tiene que constar en su récord que le hizo bullying a otro niño y que por eso fue reprendido. De esta manera, el niño comienza a sentir y a creer de nuevo en el sistema escolar, de que lo puede proteger y que él puede confiar.