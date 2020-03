Acoso escolar

A los gemelos Daniel y José Rivera, los compañeros los humillaban, golpeaban, les rompían las camisas y les lanzaban piedras

03.03.2020

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Para unos gemelos, la etapa de la escuela y el colegio fue de sufrimiento por el acoso del que fueron víctimas por parte de sus compañeros y de los mismos maestros.



Ellos nacieron en Morocelí, El Paraíso, pero por los desastres que provocó el huracán Mitch en 1998 tuvieron que abandonar su vivienda. Desde entonces, la familia reside en el valle de Amarateca, Francisco Morazán.



Los padres matricularon a los gemelos en centros educativos de la localidad, ingresaron juntos sin saber que les esperaba una pesadilla: el bullying.



Se trata de Daniel y José Rivera Murillo, para quienes graduarse de educación media fue una liberación de maltratos psicológicos y físicos. En el marco de la campaña #Bastadebullying, EL HERALDO conversó con Daniel, quien contó su testimonio de lo que sufrió siendo un estudiante.



“Sufrimos con mi hermano todos los bullying que puedan existir, a diario nos pegaban, nos rompían las camisas, nos las rayaban, nos tiraban piedras, nos empujaban, nos defendíamos, pero ellos eran más grandes”. aseveró. De tanto que lo molestaron se volvió agresivo para defenderse.



“El bullying, solo de recordarlo, es difícil, siento que cuando salí del colegio no solo me graduaba del estudio, sino que me liberaba de todos los compañeros porque a ninguno quería ver”, recordó el joven estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).



Empezar a ir a la iglesia para acercarse a Dios y matricularse en la máxima casa de estudios le ayudó a solventar la crisis emocional por la que atravesó durante 12 años.



“Cuando me separaban de mi hermano era la parte más difícil porque ambos nos defendíamos, los demás aprovechaban cuando estábamos solos”, recordó el muchacho.

¿Por qué los molestaban?

A los gemelos los molestaban porque eran de escasos recursos económicos y, además, porque sacaban buenas notas en las asignaturas.



Recordó que una vez sus compañeros lo dejaron encerrado en el baño por varias horas.

Llegó un punto cuando el acoso incrementó y Daniel bajó su rendimiento académico: no se podía concentrar porque lo molestaban mucho.



“Nos molestaban por los recursos económicos, teníamos menos cosas que mis compañeros, no teníamos la misma capacidad económica, nos decían los pobres, los que no tienen nada, siempre nos miraban de menos”, lamentó.



Lejos de ayudar y frenar las burlas, los profesores contribuyeron con hechos y comentarios a crear un ambiente hostil.



“Varias veces los profesores le mandaron notas a mi mamá que yo tenía que llevar cosas como una escoba o trapeador y que teníamos que llevarlo, los profesores hacían que los demás alumnos se burlaran de nosotros”, reprochó.



Los maestros sabían quiénes molestaban, pero nunca hicieron algo para frenarlo. El estudiante dijo que, pese a todo el daño, ha ido sanando. Así que cuando encuentra a sus excompañeros de escuela y de colegio, los saluda.



“Todo se puede superar con ayuda de Dios y de uno mismo. Basta ya del bullying”, señaló Daniel