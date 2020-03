Presidente de UEFA confía que coronavirus no incida en Eurocopa-2020  

ÁMSTERDAM, HOLANDA.-El presidente de la UEFA, el esloveno Aleksander Ceferin, afirmó este martes que está confiado de cara a la Eurocopa-2020, cuando el continente pelea para hacer frente a la epidemia del coronavirus.



COVID-19 ha sido detectado en 76 países, matando a más de 3.000 personas, siendo Italia la más afectada en Europa.



La capital italiana, Roma, es una de las doce sedes de la Eurocopa-2020 en junio y julio.



Una larga lista de eventos deportivos alrededor del mundo han sido cancelados o aplazados en los últimos días para evitar la expansión del coronavirus, incluyendo partidos de fútbol en Italia. Las dos primeras divisiones del fútbol suizo han sido aplazadas hasta finales de marzo.

LEA: Juventus vs Milan, sin hinchas por el brote de coronavirus



"Uno no sabe cuántas preocupaciones puede tener cuando organizas una gran competición". dijo Ceferin en una rueda de prensa en Ámsterdam, después de que la ciudad holandesa organizara el congreso de la UEFA.



"Tenemos preocupaciones de seguridad, de inestabilidad política, y una de nuestras preocupaciones es también el virus. Lo estamos afrontando y estamos confiados en que lo podemos afrontar", dijo.



Esta semana marca la jornada en que faltarán 100 días antes del inicio de la competición continental de 24 selecciones y Ceferin pidió a los organizadores "que no piensen solo en escenarios sombríos, ya habrá tiempo para ello más tarde".

LEA: Juventus vs Milan, sin hinchas por el brote de coronavirus