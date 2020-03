Tía de Cathy Samantha: “Como no se trata de los hijos de ellos”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La joven hondureña Cathy Samantha Murillo Brooks sigue confinada en la universidad Three Gorges, de la ciudad de Yichang, Hubei, China.



Esto debido a que no se ha logrado que otro país acceda a sacarla debido a que Honduras no tiene relaciones diplomáticas con China. El último intento que se había hecho era a través de Emiratos árabes Unidos.



La ciudad de Yichang se ubica a ocho horas en carro y tres en tren rápido del epicentro del coronavirus (Covid-19), Wuhan, Hubei, China.



La tía de la joven, Peggy Brooks, aseguró el lunes que su sobrina lleva dos meses encerrada y ya está desesperada.

Según la tía de Samantha, ella le ha comentado que “siento que me voy a volver loca metida en este cuarto y nadie puede hacer nada para ayudarme, como no se trata de los hijos de ellos nadie puede entender lo que paso yo metida aquí”.



La señora Brooks hizo un llamado nuevamente al presidente Juan Orlando Hernández para que apoye a Samantha a que pueda salir de China y regresar a Honduras.



Agregó que las demás personas que están en China y su país de origen no tiene relaciones con China han salido mediante un tercer país y desconoce por qué no hacen lo mismo con Samantha.



Los intentos por sacarla se han hecho a través de Japón, Nepal, Colombia y ahora Emiratos árabes Unidos, sin embargo, no se ha logrado.

“El temor que tengo yo es que se desespere y salga y pueda sufrir un contagio (Covid-19) y por el momento ella está sana gracias a Dios”, aseguró la tía en HRN.



Agregó que la mayoría de sus compañeros se ha ido yendo poco a poco del encierro en que estaban, le preocupa que ella quede sola. “Salían (ayer) dos aviones de Emiratos árabes Unidos y llegaron a la universidad con la lista de las personas que iban a llevar y Samantha no estaba en la lista y esa era nuestra esperanza”, lamentó.



EL HERALDO consultó a la vicecanciller Nelly Jerez, pero no se obtuvo respuesta.