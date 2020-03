Laura Bozzo a Irina Baeva: Tú no eres inspiración de nadie

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Después que Irina Baeva se mostrara triste e indignada por la cancelación de su participación en una conferencia organizada por What A Woman Mx, con motivo del "Día de la Mujer", la presentadora Laura Bozzo arremetió contra ella.

La peruana, que actualmente tiene un segmento en el programa "El Gordo y la Flaca", celebró que la actriz rusa no participara en la conferencia argumentando que no es una inspiración y que la “denigra como mujer” porque “nadie es feliz en la desgracia ajena”.

Bozzo fue muy fuerte en sus declaraciones y también dijo que Irina no era digna porque destruyó una familia. "Mi reina acá dice (en el comunicado) que piensas que tiene miedo de lo que opinen las redes sociales, no. Muchas mujeres como yo que hemos luchado y que nos hemos roto el lomo, que hemos arriesgado nuestra vida en defensa de las causas de la mujer, no nos sentimos representadas por alguien como tú, tú no eres inspiración para ninguna mujer", expresó.

La polémica presentadora no se guardó nada y repitió constantemente que no se sentía representada por Baeva.

"Serás hermosa, serás preciosa, serás maravillosa, pero a nosotras no nos inspiras. A mí me denigras como mujer porque yo considero que una mujer debe amarse lo suficiente para hacerse respetar y jamás destruir una familia porque nadie es feliz en la desgracia ajena”, dijo muy tajante Bozzo.

Comunicado publicado por Irina

“Con una mezcla de tristeza, coraje y frustración, les comparto que desafortunadamente nuevamente me tocó vivir las consecuencias de los prejuicios que discriminan y segregan. Los organizadores decidieron bajarme del programa y cancelar el acuerdo que teníamos pactado desde hace mes y medio. La decisión era porque deseaban mantenerse imparciales y no correr riesgos dentro de su evento, pues deseaban estar alejados de la polémica", se lee en el escrito.

Baeva ha sido acusada de ser la tercera en discordia en el divorcio de Gabriel Soto y Geraldine Bazán, algo que ambos actores han negado en reiteradas ocasiones.

