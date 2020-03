Milagro Flores desmiente que le hayan quitado los implantes de seno

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La presentadora hondureña Milagro Flores decidió acabar con los rumores sobre su recaída post operatoria, en la que se especuló que le habría extraído los implantes de seno que recientemente se colocó.

A través de un video publicado en su cuenta en YouTube, la maestra de artes plásticas, detalló que tras sus dos cirugías, aumento de senos y lipoescultura, debió ser más cuidadosa con su cuerpo y tomar reposo, sin embargo, no fue así y esto la llevó de regreso al hospital.

VEA: Milagro Flores: 'Después de la cirugía empecé a llorar... me quería morir'

La bella presentadora indicó a EL HERALDO que conserva sus implantes y que todo lo que se dice sobre el tema son solo rumores. "Me siente mucho mejor", y añadió sentirse agradecida con Dios por su recuperación.

ADEMÁS: Kilvett Zabdiel Bertrand aclara rumores sobre violencia intrafamiliar

Tras la operación

Milagro regresó al trabajo solo unos días después de haber recibido el alta médica, pues como indicó en el material publicado en su cuenta del botón rojo, se sentía bien de salud.

También detalla que asistió a varios eventos, una premiación y una boda, pero que su cuerpo no resistió, por lo que sufrió una descompensación que la regresó al hospital.

ADEMÁS: FOTOS: Así luce Milagro Flores tras aumento de busto y lipoescultura

Flores indicó que presentó fiebre y se le inflamó el lado derecho de la cintura por lo que de inmediato acudió con su médico. Tras ser evaluada, el especialista la dejó unos días interna, para mantenerla en vigilancia.

En una entrevista concedida a EL HERALDO el 11 de febrero, solo unos 15 días después de su intervención quirúrgica, Milagro reveló que el proceso de recuperación había sido complicado, sin imaginarse lo que se vendría.

LEA: Wendy Membreño: 'Estoy soltera... cuando tienes hijos no puedes darle el corazón a cualquiera'

"Cuando despierto después de la cirugía, me quería morir. Estaba toda inflamada y moreteada, no me podía mover. Tenía una sonda aquí, drenos por el otro lado y aquel dolor que no tiene idea. Empecé a llorar y decía '¿a qué hora me metí en esto?, yo estaba bien, ¿por qué me hice esto?' Me arrepentí en el momento, después de la cirugía, la misma tarde, empecé a llorar. Se los cuento para que sepan por lo que pasé, si ustedes van a hacerlo", comentó durante la entrevista.

También detalló que "la cirugía se complicó. Estuve tres días interna porque perdí mucha sangre, son cosas que en la cirugía pueden pasar pero que muchas veces no dicen. ¡Gracias a Dios que yo estaba en buenas manos".

"No me podían despachar porque no me reponía. Me sentaba y me iba de lado, me tuvieron que poner sangre. Pensé que todo iba a mejorar cuando me dieran de alta, pero no, solo iba iniciando. En mi casa ya no estaba la enfermera y no podía dormir ni comer, así que me ponía a llorar".

"No sé... creo que ha sido una de las experiencias más difíciles que he pasado en mi vida. Yo quería recuperarme ya, pararme y salir bien, pero no podía".

¿Se arrepiente Milagro ahora?

"No me arrepiento porque veo los resultados, pero en el momento sí. Yo tenía una idea de la cirugía, pero no era nada de lo que me había imaginado. Me frustré y entré en una depresión horrible".

DE INTERÉS: El antes y después de Ariela Cáceres ¡Sí ha cambiado!