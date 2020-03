Propagación de coronavirus en NY es "cuestión de tiempo", dice gobernador  

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-El descubrimiento de un primer caso de coronavirus en Nueva York en una mujer que regresó recientemente de Irán "no es una gran sorpresa" para la ciudad más grande de Estados Unidos y punto de paso mundial, dijeron el lunes autoridades locales.



"He estado diciendo durante días que era solo cuestión de tiempo. Esto es Nueva York. Y es una crisis global", dijo a CNN el gobernador del estado, Andrew Cuomo.



"No es posible que (el virus) esté tan extendido en todo el mundo y en el país sin que Nueva York se vea afectada", agregó, precisando, sin embargo, que no había "razones para alarmarse en este punto".



El primer caso confirmado de coronavirus en Nueva York concierne a una profesional de la salud de 39 años que regresó de una estadía en Irán.

"Muy bien informada sobre el tema", la mujer "tomó precauciones que han demostrado ser acertadas", dijo Cuomo. "No mostraba síntomas cuando subió al avión y no tomó el transporte público".



A pesar de las dificultades respiratorias, el estado de salud de la mujer, que se encuentra confinada en su vivienda desde su regreso de Irán, no se lo considera grave.



Estados Unidos registró durante el fin de semana sus dos primeras muertes vinculadas al coronavirus, en la región de Seattle (estado de Washington), en la costa oeste y la más afectada.



Criticado por la oposición por su respuesta inicial a la crisis, el presidente Donald Trump dijo el lunes por la mañana en su cuenta de Twitter que recibiría a los principales responsables de la industria farmacéutica durante el día para discutir sobre "vacunas y remedios".



"¡Se están haciendo progresos!", dijo.



"Fui criticado por los demócratas cuando cerré el país a China muchas semanas antes de que casi todos lo recomendaran. Eso salvó muchas vidas", agregó. "¡Manténganse calmados y alerta!", agregó.

