España conocerá el martes sus rivales en la Liga de Naciones 

ÁMSTERDAM, PAÍSES BAJOS.- Todas tienen la cabeza en la Eurocopa-2020, pero España y las otras grandes selecciones del continente pondrán un ojo el martes en Ámsterdam, donde se celebra el sorteo de la segunda edición de la Liga de Naciones, con duelos de alto nivel asegurados para el comienzo de la próxima temporada.



Francia, Alemania y Portugal forman por el momento, a la espera de un equipo procedente de la repesca, la composición del grupo de la muerte, el F, en la Eurocopa que comienza en junio.



Los tres gigantes podrían coincidir también en la Liga de Naciones, torneo creado por la UEFA desde 2018 para reemplazar a las ventanas de partidos amistosos, con el objetivo de aumentar la intensidad de los duelos internacionales.

Tras el éxito de la edición inaugural, ganada en casa en 2019 por Portugal, también vigente campeona europea, el torneo repite prácticamente formato.



Competirán 54 naciones, repartidas en cuatro ligas o divisiones. En cada una de estas ligas, varios grupos en los que los países se enfrentan a ida y vuelta entre septiembre y noviembre.



El último de cada llave pierde la categoría y juega en una división inferior en la próxima edición, mientras que el primero asciende. Salvo los vencedores de los grupos de la primera división, que son los que se disputan el trofeo en una fase final prevista para junio de 2021.

Repesca para el Mundial 2022



El sorteo de la Liga A, que reúne a las mejores selecciones del continente, es el más esperado. Sobre las 17h30 GMT conocerán sus rivales: Francia, vigente campeona mundial, podría jugar otra vez contra Holanda y Alemania, como ya hizo en la primera edición, con victoria y clasificación para la final a cuatro para la 'Oranje'.



Alemania, inicialmente descendida a segunda división, ha mantenido finalmente la categoría debido a que la UEFA aumentó el número de participantes en la categoría de élite.

Portugal, Holanda, Suiza e Inglaterra, que jugaron por el título en la primera edición, son cabezas de serie y estarán en el primer bombo, mientras que Francia estará en el bombo 2, junto a Bélgica, España e Italia.



Alemania estará en el 4, junto a la subcampeona mundial Croacia, Polonia e Islandia, mientras que desde el 3 partirán Ucrania, Bosnia, Dinamarca y Suecia.

¿Cuál es la recompensa deportiva?

Además del título, la Liga de Naciones abre un sistema de repesca para el Mundial de Catar 2022: Dos selecciones no clasificadas a través de las tradicionales eliminatorias serán recuperadas y jugarán la repesca europea.



Pero competir al máximo en otro torneo, en lo que antes era tiempo de amistosos y pruebas, no es del agrado de todos los entrenadores.



"Jugar ante Holanda o Alemania por algo, psicológicamente no es bueno para los jugadores", señaló el seleccionador francés Didier Deschamps, ya a finales de 2018.