Las huellas psicológicas del bullying

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Para identificar a la víctima y frenar la violencia en la zona escolar y su entorno, deben participar los maestros, familiares y toda la comunidad estudiantil.

Un estudio publicado en la revista The Lancet Psychiatry ha encontrado que el efecto del bullying durante la niñez es más nocivo en la salud mental del niño cuando se convierte en adulto, que el impacto que causaría que este habría sido víctima de alguna forma de maltrato emitida por sus padres o por algún otro adulto.

¿Cuáles son las consecuencias psicológicas más habituales de las víctimas del acoso escolar?, le preguntamos a la psicóloga hondureña Patricia Mackay, esta fue su respuesta: ¡Ja! ¡Son innumerables! La más grave, los intentos suicidas. Niños y adolescentes realizando intentos suicidas porque creen que esta situación nunca se va a terminar.



Las burlas, los golpes, conseguir castigos cuando ellos son inocentes de todo y, sobre todo, la parte más dura, el sufrimiento de la exclusión social; cuando no les hablan, no los miran, no los invitan... los excluyen totalmente de la escena social.

La depresión, por ejemplo, episodios depresivos mayor, trastorno dismórfico corporal en el cual siendo lindos, bellos, se ven horribles, deformes, dejan de comer, ultrajan su cuerpo con cantidades exageradas de ejercicio, incluso llegan a no querer salir de casa porque se ven horribles y deformes, porque el bullying que han recibido los hace sentir intensamente inadecuados y no aptos para ser vistos por otras personas.



El bullying es una cosa tan tremenda que genera trastornos de ansiedad, incluso puede llegar a generar trastorno de estrés postraumático, o sea, flashback, insomnio, recordar vivídamente esos episodios en los cuales ellos son violentados una y otra vez, Les baja el autoestima.



El bullying es destructivo, no se necesita mucho tiempo de sufrir bullying para tener todas estas consecuencias. A veces dos meses es suficiente para comenzar a ver todas estas reacciones.



El niño empieza a querer esconder los golpes, empieza a ponerse muñequeras, subirse la chamarra, usar lentes oscuros y gorra, comienzan a perderseles objetos (que se los roban).



Llega un momento en que comienzan con un apodo, con una burla, con risas, luego esto pasa al plano físico... Un empujón, una manotada, moverlo del asiento cuando están en el comedor o donde se sientan a tomar la merienda. De pronto, la propiedad, empiezan a perdersele las cosas, le rompen el cuaderno. Los hieren de distintas manerasgiu.



El bullying no es lo que los padres creen, a veces no pueden entender que es una violencia que va más allá de una broma que se puede dar entre los compañeros de escuela.



Aquí algunas secuelas de este mal:

1- Cambios de humor bruscos

La víctima teme ir al colegio y por eso siempre pone excusas para faltar a clase.

2- Falla el rendimiento escolar



El niño(a) acosado no cuenta nada sobre su día a día en la escuela y sufre de alteraciones del sueño.

3- Depresión e irritabilidad

Padece ansiedad, dolor de cabeza, falta de apetito y pensamientos destructivos, como el deseo de morir.

