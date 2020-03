Maestros y alumnos confirman: tenemos un problema de bullying en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los casos de acoso escolar o bullying están alcanzando niveles alarmantes en unos centros educativos más que en otros, manifestaron docentes y alumnos de distintas escuelas y colegios.

Sus versiones confirman los resultados de un estudio realizada por el Observatorio de la Educación Nacional e Internacional de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), que establece que la problemática alcanza “una situación crítica”.

Para atacar el problema, los directores y docentes han fortalecido las disposiciones disciplinarias, han elaborado manuales con temas relacionados al caso y mantienen una mejor comunicación con los alumnos y padres de familia.

“No es que no tengamos casos sobre acoso y violencia, siempre los hay, pero quiérase o no nos ha mermado. No le voy a decir que no se da, es obvio que se da, pero en una menor escala”, relató Andrés Tejeda, director del Instituto La Cuesta.

En las escuelas y colegios muchos estudiantes son atacados por su orientación sexual, por su estatura, por el color de su piel, por su vestimenta, por el lugar de donde provienen, por sus limitaciones físicas, mientras que las niñas son hostigadas sexualmente.

Según Tejeda, estas prácticas amenazan con desnaturalizar el espacio y el ambiente del proceso de enseñanza-aprendizaje. No solo afecta el estado emocional de los acosados, sino que es un factor que, si no se atiende, puede llevar a incrementar el ausentismo y la deserción escolar, reflexionó.





Investigación

El estudio de la UPNFM (una encuesta aplicada a 94,810 estudiantes de cuarto, sexto y octavo grado) muestra la presencia de varios tipos de acoso escolar.

Cuatro de cada 10 estudiantes del nivel básico afirmaron que otros estudiantes rompen, esconden o roban mis cosas, asimismo uno de cada ocho alumnos indicó que otros estudiantes los obligan hacer cosas que no quieren.

En otro informe, titulado “Análisis de las prácticas escolares que muestran efectividad para combatir el acoso escolar”, los orientadores y docentes de varias escuelas de la capital también confirman la presencia de acoso escolar.

El reporte es específico al detallar el tipo de acoso que ocurre en las escuelas hondureñas. Para el caso, 90% de los orientadores manifestaron haber visto casos de uso de apodos ofensivos, rumores falsos o mensajes crueles.

Peligro

Los casos de bullying no deben tomarse como hechos cotidianos y normales, ya que a la larga se volverá una situación crítica. Este tipo de “violencia en las escuelas pone en peligro cuerpos, mentes y vidas”, advierte un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) publicado en 2018.

Claudia Pagoada, directora de la Escuela Álvaro Contreras, relató que el centro educativo a su cargo no ha sido la excepción, pero “una vez que se detectó hace tres años lo atacamos con todo, con charlas educativas, charlas en valores, charlas académicas”.

“Una vez un niño de sexto grado arrinconó a un niño de tercer grado de una manera terrible que nos empezamos a preocupar” y “nos dimos cuenta hasta que la mamá del niño vino a nosotros y entonces comenzamos a ponerle atención al problema, comenzamos a indagar, y vimos que no solo era ese caso, que había otros”, describió.

Tanto el director del Instituto La Cuesta como Pagoada explicaron que algunos casos han alcanzado niveles tan preocupantes que han tenido que recurrir a los profesionales de la psicología que hay en los centros de salud más cercanos.