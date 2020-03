Bastadebullying: No es un juego inocente de niños, ¡parémoslo ya!

Hoy le hacemos un llamado a unirse a esta campaña para que el impacto sea mayor. Convirtámonos en los protagonistas del cambio, no silenciemos más este problema que va en aumento y que daña la vida de los más vulnerables.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tonto”, “enano” y “cuatro ojos” eran solo algunos de los apodos por los que era llamado, y no bastaba con eso, también era continuamente despojado de su merienda y cualquier excusa era usada para que sus compañeros de clase, solo poco más grandes que él, lo golpearan. Y nada, absolutamente nada, justificaba este acoso, esta crueldad.



Todas estas eran razones más que suficientes para que el pequeño Joaquín no quisiese ir a la escuela y mostrara un notable desgano, pese a que siempre había sido uno de los estudiantes más destacados y con mejor comportamiento. De toda esta pesadilla sus padres no estaban enterados, el pequeño nunca quiso hablar por miedo a más agresiones.



Fue un martes cuando el timbre de la escuela sonó y el reloj marcaba las 9:40 de la mañana, hora que indicaba el final de la jornada de recreo, todo parecía normal, hasta que en un pasillo frío, oscuro y poco frecuentado del centro escolar fue hallado Joaquín, de solo 10 años de edad, con moratones en su cuerpo producto de los golpes que le había propinado un grupo de compañeros. Tuvo que ser llevado en una ambulancia de emergencia; a partir de este día, su vida y la de su familia fueron marcadas.

Sin embargo, la fuerza, valentía y amor de este pequeño le han ayudado a superar este oscuro episodio, aunque las cicatrices de la operación a la que tuvo que ser sometido, producto de la fractura, quedó ahí, pero solo para recordarle el campeón que es, porque esto no frenó sus sueños y esperanzas. En la actualidad es un adolescente que va al colegio y se dedica, con otros chicos, a brindar charlas contra el acoso escolar.

Y no, esto que le sucedió a Joaquín no fue resultado de un juego inocente de niños, fue un acto de violencia disfrazado de juego, fue bullying, ese fantasma que vive al acecho de los más pequeños e indefensos.



Como esta historia cuya descripción queda pequeña, en los anteriores cinco párrafos, en comparación con toda la pesadilla que Joaquín vivió, hay miles, solo que el miedo de muchos niños y niñas a hablar ha dejado que este monstruo crezca a tal grado de volverse un problema de violencia social, pero que lamentablemente muchos hasta han llegado a normalizar.

Un tema que abordar

Durante el trabajo arduo que requirió la elaboración de esta campaña, conocimos a niños y jóvenes que en algún momento de sus vidas fueron víctimas de bullying y al adentrarnos a sus historias, lloramos, nos indignamos y dijimos: realmente debemos hablar de esto, llevemos a la mesa esta problemática que se está expandiendo como un virus, afectando a miles de niños y jóvenes no solo en Honduras, sino en el mundo entero.





Un problema latente

El 37% de estudiantes hondureños han admitido haber sido insultados por otros compañeros, según una encuestada aplicada por el Observatorio de la Educación de la UPN a alumnos de cuarto, sexto y octavo grado en el 2018.



Otro informe de la Universidad Pedagógica, en poder del Consejo Nacional de Educación (CNE), pone la perspectiva de los orientadores y revela que el 64.5% opina que el acoso escolar es una práctica frecuente en los centros educativos.

¿Cómo frenamos esto?

Es aquí donde surge #Bastadebullying, un proyecto puesto en marcha como parte de nuestra responsabilidad como medio de comunicación, porque somos auditores sociales y estamos vigilando constantemente los problemas que nos afectan y damos voz a quienes no la tienen, porque además somos cercanos a nuestra comunidad.



#Bastadebullying es una campaña multiplataforma que tiene como finalidad educar a niños, niñas, padres de familia, maestros y directores de centros escolares. Queremos involucrar a todos los protagonistas de velar por el bienestar, valores y dignidad de los más pequeños.

Pero además haremos un llamado a la reflexión a nuestra sociedad sobre este problema que está atacando de forma física, emocional y psicológica a los niños y jóvenes.



Utilizaremos nuestras plataformas digitales, nuestras redes sociales y todos nuestros canales de difusión para expandir el mensaje y provocar un cambio en nuestras audiencias, un cambio que quizá pueda salvar la vida de uno, dos y hasta miles de niños.

Alianza Plan International

En nuestra búsqueda porque esta campaña tuviese realmente un contenido mucho más enriquecedor, tuvimos el placer de coincidir con Plan International, una organización que vigila de manera constante y comprometida los derechos de los niños.



De esta manera logramos crear una alianza perfecta, ellos son los expertos en temas de la niñez y nosotros tenemos los canales de difusión ideales para hacer llegar este mensaje a nuestra sociedad que tanto lo necesita.



Tenemos además el privilegio y agradecimiento de poder contar con más de una decena de sus embajadores de marca (influencers) que sin duda harán llegar este mensaje educativo a los miles de seguidores que tienen en sus distintas redes sociales.

¿Por qué el nombre en un hashtag?

Sencillo, porque queremos que #Bastadebullying sea viralizado a través de nuestros potentes canales sociales y es, sin duda, usted el llamado a volver tendencia este mensaje. ¡Hagámoslo y seamos agentes de cambio!



Contaremos historias de la voz de sus propios protagonistas, historias desgarradoras de víctimas del acoso, expondremos cómo realmente este fenómeno de violencia puede dejar cicatrices en quienes lo sufren y en sus familias. Pero también expondremos historias de fuerza y superación de quienes se han topado con este monstruo.



Durante dos semanas, en nuestra edición impresa publicaremos temas que orienten a los hondureños sobre cómo afrontar el bullying. También le daremos contenidos diferenciados en nuestro especial: “Bullying: Los rostros de una violencia silenciada” que estará ubicado en nuestro sitio: www.elheraldo.hn.



A lo largo de la campaña mostraremos también cómo perciben los niños el bullying y hasta cómo lo plasman a través de dibujos, caricaturas que pese a ser hechas por manos inocentes, reflejan lo poco inocente que realmente es el acoso escolar. Creamos la “Red de escuelas que luchan contra el bullying” y queremos que otros centros educativos puedan integrarse a esta iniciativa.



Esta campaña estará siendo difundida, además, en el canal go tv, donde desarrollaremos el domingo 8 y 15 de marzo dos foros con expertos para poner en la mesa de debate esta temática de la voz de expertos y familiares de las víctimas. Ambos saldrán al aire a partir de las 6:00 de la tarde. ¡Eduquémonos y hagámosle frente a este fenómeno de violencia!

VEA: Especial multimedia "Bullying: las cicatrices de una violencia silenciada"

