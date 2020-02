"Tenemos que cambiar las cosas y las vamos a cambiar", dice Zidane

MADRID, ESPAÑA.- El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, aseguró este sábado que "tenemos que cambiar las cosas y las vamos a cambiar", tras una semana aciaga de resultados, y el Clásico liguero contra el Barcelona el domingo es "una gran oportunidad" para ello.



"Hay que mirar hacia adelante. Tenemos que cambiar las cosas y las vamos a cambiar", dijo Zidane, en rueda de prensa.



El Real Madrid recibe al Barcelona, dos puntos por detrás de los azulgranas, tras perder el liderato liguero el fin de semana pasado y caer ante el Manchester City 2-1 en la ida de octavos de la Champions.



El Clásico "es una gran oportunidad para cambiar las cosas", afirmó Zidane, quien admitió que "es un momento delicado".

"Son tres partidos que no ganamos en nuestro estadio, pero sabemos que en el fútbol son cosas que te pueden pasar", comentó el técnico merengue.



"Nuestro ánimo debe ser muy positivo para sacar esto y juntos vamos a sacarlo adelante", aseguró, afirmando que "tenemos la oportunidad de hacer un gran partido de fútbol".



El entrenador francés quitó hierro a la supuesta falta de gol que tiene el equipo: "Durante cuatro meses ganamos partidos, también sin Eden (Hazard). Hemos ganado mucho y no se trataba de esto. Hay que tener nuestra solidez y luego sabemos que podemos marcar goles".



Tras afirmar su homólogo azulgrana, Quique Setién, que este partido es más vital para el Real Madrid que para el Barça, Zidane se limitó a afirmar que "sabemos que es un partido diferente, pero es lo mismo".



"Estamos en nuestro casa e intentaremos hacer el máximo para ganar el partido", aseguró.



Zidane también negó que haya algún problema con Toni Kroos, después de que viera desde el banquillo el partido contra el City el miércoles.

"Toni juega siempre, y como no jugó el otro día... Pero no perdimos porque no estuviera Toni", dijo Zidane, precisando que "era una elección, no hay que buscar otra cosa".



Preguntado por su continuidad en caso de no ganar algún título (aparte de la Supercopa de España), Zidane afirmó que eso hay que "preguntar a otro".



"Yo voy a intentar seguir ganando títulos, pero en las competiciones sólo gana uno y nosotros vamos a hacer todo para ganar", concluyó.