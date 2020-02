Hijo de Chelato Uclés: "Mejoró levemente, pero sigue en coma inducido"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Esperanza y fe embargan a la familia de Chelato Uclés en este difícil momento. Francisco Herrera, uno de sus hijos, manifestó que esperan que el Maestro mejore en las próximas horas tras ser hospitalizado de emergencia debido a una complicación diabética y problemas en los riñones.

“Ya hoy nos dio cierta esperanza (el doctor), el día de ayer (jueves) el pronóstico de vida prácticamente era del 15% parece que mejoró levemente, pero sigue sedado y en un coma inducido. Nos alegró un poco que (el médico) dijo que ya no es un problema tanto cardíaco sino de riñón”, detalló.

Herrera mencionó que están pendientes de la evolución del querido entrenador y que se preparan ante cualquier eventualidad, aunque tienen un “granito más de esperanza” tras la leve mejoría.

LEA: Chelato presenta leve mejoría, pero sigue interno en el IHSS

Se rehúsa a verlo postrado

Francisco Herrera reveló que aún no ha visto a su padre, quien permanece en un área restringida del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

“Así como está, sinceramente no quiero verlo. Ahorita “Primi” (Ramón Maradiaga) me dijo que entró y no quiero verlo ahora. Esperemos que se recupere”, señaló.

Luego añadió: “Primero hay que ver si el sale de esta y de ahí lógicamente tomar otro tipo de precauciones. Nosotros como hijos debemos ser más enérgicos e imponernos en el cuidado personal que necesita, porque él tiene que darse cuenta que es un anciano y deber estar bien atendido".