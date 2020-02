Danna Paola sufrió bullying y pensó en abandonar su carrera artística

BARCELONA, ESPAÑA.-Recientemente la mexicana Danna Paola tuvo una reveladora entrevista en el programa La Resitencia, donde además de promocionar la tercera temporada de la serie Élite, habló sobre el bullying que sufrió cuando apenas iniciaba el mundo de la actuación.

“Hace siete años estuve a nada de retirarme del medio artístico porque estaba harta y quería estudiar gastronomía en Le Cordon Bleu”, dijo la actriz durante su aparición.

VEA: Danna Paola bebe tequila y rompe un sillón durante entrevista en España

La mexicana ha estado frente a los reflectores desde que era una niña y confiesa que no ha sido fácil.

“Siempre sufrí mucho bullying porque la gente no creía en mí, no me tomaban en serio. Fue complicado”, reveló al presentador David Broncano, quien tras tomar tequila por primera vez en su vida, a petición de Danna, no daba crédito a lo que escuchaba.

La cantante también indicó que fue muy rebelde y que por un tiempo se sintió cansada de actuar, pero que gracias a su papel en un musical logró recuperar su confianza.

“Llegó Wicked, (la serie) en la que yo era la bruja verde, la hicimos en México una temporada y creí en mí como cantante”, aseguró.

VEA: Danna Paola y sus llamativos atuendos en La Academia

La entrevista continuó y David le preguntó a Danna qué tipo de música cantaba, fue entonces cuando la intérprete le dio una probadita de su nuevo tema "Sodio".