Muerto hallan a miembro de la MS-13 que estaba desaparecido

Redacción

ALAUCA, EL PARAÍSO.-Muerto y en avanzado estado de descomposición fue encontrado el cuerpo de Franklin Francisco Díaz López, en la aldea Los Amates, del municipio de Alauca, en el departamento de El Paraíso.

El cuerpo fue descubierto el martes recién pasado en horas de la mañana, flotando en un afluente de la aldea Los Amates, en el oriente del país.

Franklin Díaz desapareció desde el pasado viernes 21 de febrero, posterior a una operación realizada por la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP) y la Policía Militar del Orden Público (PMOP), en la colonia Altos de Miramontes, en la capital de la República, según testimonio de su familia.

La llamó antes de ser detenido

“La última vez que hablé con él fue a las 11:30 de la mañana (el 21 de febrero), me dijo que ya me iba a hablar por que él estaba ocupado y que ya me iba a devolver la llamada y nunca me la devolvió”, contó a EL HERALDO la esposa de Franklin Díaz.

La mujer, de quien omitimos su nombre por razones de seguridad, contó que “él ahí estaba (en la casa de Altos de Miramontes), los otros que estaban de testigos (detenidos) dijeron que lo sacaron golpeado y con una bolsa negra en la cabeza”.

El hombre de 37 años de edad era un miembro activo de la Mara Salvatrucha (MS-13), según reconocieron sus familiares. En el operativo capturaron a cinco presuntos integrantes más de esa organización criminal, pero ni la FNAMP ni la PMOP reportó la detención del ahora occiso.