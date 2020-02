Angie Flores se mudará a México para empezar su carrera artística

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Angie Flores, ganadora del segundo lugar de La Academia de Tv Azteca, reveló este jueves que se mudará a México para comenzar su soñada carrera artística.

La “reina de Honduras”, como fue bautizada en el concurso de canto, manifestó durante una conferencia de prensa que solo estará en el país 10 días porque luego regresará a suelo azteca para quedarse a vivir y empezar la carrera que tanto ha soñado.

La talentosa hondureña también habló del cambio radical que representó La Academia en su vida, en donde aprendió a superar las pruebas. "Antes me decían que era una basura. Estar en La Academia me cambió totalmente la mentalidad por todo el apoyo que me han brindado".

Agradecida

La joven originaria del norte del país no perdió la oportunidad para agradecer el apoyo que le han brindado todas las personas, especialmente los compatriotas.

"Quería venir a mi país y recibir el cariño, no cabe el amor tan grande que les tengo".

Angie Flores, quien aún tosía a raíz de una afección en la garganta, alentó a todos los jóvenes y les dijo que "hay que seguir soñando”.

