Danna Paola bebe tequila y rompe un sillón durante entrevista en España

BARCELONA, ESPAÑA.-Danna Paola nuevamente es noticia, pero esta vez por una inusual entrevista realizada en España en donde la mexicana bebió tequila, rompió un sillón y hasta contó que en su infancia golpeó a una niña.

Tras finalizar su participación en La Academia, como parte del jurado, la actriz tomó un vuelo hacia España para acudir al programa La Resistencia y promocionar la tercera temporada de Élite.

Cansada y con un fuerte jet lag (trastorno de desfase horario), Danna Paola acudió al show sensación del país europeo debido a su humor atípico y en ocasiones muy negro.

El presentador David Broncano quedó realmente sorprendido cuando la mexicana ingresó al set con un cuchillo en mano y rompió el sillón, un mueble que fue regalado por el capitán del Valencia, Dani Parejo. Hasta ahora nadie se había atrevido a tanto.

"Buenas noches, cuidado que traigo cuchillo", dijo la actriz antes de saludar al presentador, conocido por sus entrevistas improvisadas, preguntas atrevidas e intenso “troleo”, algo que esta vez no funcionó con Danna.

Momento en el que Danna Paola hizo su ingreso al set y con cuchillo en mano rompió el sofá.



Tras su explosivo ingreso, Danna pidió un tequila y la producción del programa se lo llevó.

-“¿Es tequila?”, preguntó la actriz.



-“Será agua”, dijo el director del programa, Ricardo Castella.



-“Prueba a ver si es agua”, le animó David Broncano, presentador.



-“Hasta luego", contestó Danna Paola tras oler la licorera, desatando las carcajadas del público. -“¿Te echas un shot conmigo?”, le preguntó al presentador.

Acto seguido, Broncano probó el tequila, revelando que él nunca había bebido alcohol. -“Se me está dilatando una vena", agregó.

Durante la entrevista, el presentador le preguntó a Danna si había golpeado algún primate y ella respondió que solo a personas. "Le pegué una bofetada porque me estaba diciendo que estaba fea y me molestaba. Era mayor que yo, tenía diez, once", dijo Paola para justificar su acción.

Regalo

En La Resistencia es tradición que el invitado lleve un obsequio, por eso Dani Parejo regaló había regalado un sillón. Esta vez Danna Paola llevó una máscara del Santo, uno de los luchadores más famosos de México.

Broncano, visiblemente emocionado, recibió la máscara y se la probó diciendo que si fuese luchador se llamaría "Aceite peligros".

Para despedir el programa, ambos terminaron cantando "Sodio", nuevo tema de la mexicana.