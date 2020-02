EN VIVO: Olimpia empata 1-1 ante el Seattle Sounders

SEATTLE, ESTADOS UNIDOS.- Olimpia empata 1-1 ante el Seatle Sounders en los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Un gol tempranero de Elvin Casildo, a los 4 minutos, abrió el marcador y puso eufórica a la hinchada de los Albos en el Century Link Field de la ciudad de Seattle, Washington.

A los 21 minutos Cristian Roldan igualó los cartones con un certero cabezazo.

Alineaciones

Olimpia: Edrick Menjivar, Maylor Núñez, Germán Mejía, Johnny Leverón, Elvin Casildo, Carlos Pineda, Matías Garrido, Deybi Flores, José Pinto, Yustin Arboleda y Jerry Bengtson.

Seattle Sounders: 24 Stefan Frei, 18 Kevin Leerdam, 3 Xavier Arreaga Bermello, 5 Nouhou Tolo, 27 Shane O´Neill, 8 Jordy Delem, 6 João Paulo, 7 Cristian Roldan, 33 Joevin Jones, 9 Raúl Ruidíaz y 13 Jordan Morris.

Previa



Los Leones llegan a este duelo muy motivados tras humillar 5-0 al Marathón, resultado que los acercó en la lucha por el liderato de la Liga Nacional de Honduras, en donde se ubican en la tercera posición de la tabla, a tres puntos del líder Motagua.

No todo es felicidad en el campamento blanco: las lesiones y las bajas merman a los dirigidos por Pedro Troglio. Ya se confirmó la baja de Ever Alvarado por nueve meses y a eso se suman las ausencias del paraguayo José Cañete (fatiga muscular) y Jhonathan Paz (no tiene visa estadounidense).

Los Melenudos esperan convertirse en el único equipo en sacar la cara por Centroamérica, pues los otros cinco representantes fueron eliminados en sus visitas a Norteamérica.

Olimpia llega con sed de revancha después de perder ante Seattle Sounders en 2015.

Por otra parte, los Sounders esperan valerse de su amplio plantel para imponerse sin problemas ante el Olimpia.

¿Qué necesita Olimpia para clasificar?

Para clasificar, el Olimpia necesita una victoria por cualquier marcador, en caso de no ser así ocupa un empate de tres goles en adelante (3-3 o 4-4 por ejemplo) pues está en desventaja por el gol de visitante. Una derrota ante el Seattle Sounders los dejaría eliminados.