Periodista hondureña en Italia: "Parece irreal, hay mucho miedo"

Leslie Lanza

TURÍN, ITALIA.-Por la mañana salgo temprano de casa en dirección a un centro médico a realizar un análisis de control de rutina. Mientras espero, un señor frente a mí tose. De inmediato me alejo. El mío es un acto mecánico.

El cerebro no me deja procesar la información. En los medios se repite día y noche que los síntomas del coronavirus son como los de un resfriado normal. Estornudar y toser, pero atención: si se presenta la fiebre se debe llamar a un número y esperar a ser atendido en casa por el personal especializado, que realizará las pruebas pertinentes para comprobar o descartar la presencia del coronavirus.

Lo que se evita es que las personas invadan los hospitales y que la cifra de infectados aumente.

En un aviso dispuesto en la entrada del centro en donde me encuentro se lee “Disposiciones ministeriales y regionales: lavarse las manos, evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca con las manos, taparse la boca y la nariz mientras se estornuda o se tose, no tomar fármacos antivirales o antibióticos, excepto los prescritos por un médico y evitar todo contacto con otras personas”.

“Exagerado”, comenta una persona. “Parece que estamos en medio de una guerra química”, dice otra. “Inventan cada cosa cada día”, comenta uno, como una forma de apoyo entre unos y otros.

Ambiente de temor

Me quiero convencer de que todo está bajo control, pero es difícil no dejarse envolver por el ambiente de temor que se vive en este momento.

En el supermercado, espacios vacíos en donde un día antes estaba dispuesta la pasta, uno de los principales ingredientes de la gastronomía italiana.

Los empleados se multiplican para disponer al público una gran variedad de productos que desaparecen en fracción de segundos. Alimentos en conservación, como la salsa para preparar la pasta, atún, agua en botella, verduras, frutas, etc.

No se encuentran desinfectantes para limpiar las manos ni en los supermercados y menos en los negocios de productos varios. Las mascarillas desaparecieron. En muchas farmacias se ven avisos indicando: No hay mascarillas.

Las redes sociales se inundan con mensajes de los últimos comunicados, noticias verdaderas o falsas sobre el coronavirus, chistes, bromas e imágenes con el tema del momento. Alguno lo toma en broma, otro con temor, otro con cautela. Es una situación incierta. Pero es evidente el miedo. Esto sí, aunque se trata de mantener la calma, no es sencillo dejar de lado lo que está pasando, para nadie.

Hasta el mediodía de hoy (miércoles en Italia) ya son 374 los casos de coronavirus confirmados por la Protección Civil y 12 víctimas.

Calles solitarias

Me parece extraño ver las calles desoladas en la pequeña ciudad en donde vivo, Piossasco, provincia de Turín, región del Piamonte, Italia, a 11 kilómetros de Cumiana, en donde vive la familia, padre, madre y una niña (se confirma no contagiada), que días antes resultaron positivos a la prueba del coronavirus.

Según las noticias, luego de estar en contacto con una familia de la ciudad de Codogno, en Lombardia. De inmediato la alarma se activó. Escuelas, universidades cerradas por una semana y excursiones escolásticas suspendidas. Cancelados todos los eventos culturales, artísticos, deportivos y religiosos. Cerrados los museos, cines, teatros, entre otras disposiciones, para evitar el aumento de la infección.

El domingo pasado durante la misa matutina, el sacerdote anunció que la hostia sería dispuesta en la mano de la feligresía, “como medida de higiene”. El saludo tradicional de la paz, estrecharse una mano, se intercambió con cierto temor. Y más de alguno buscaba afanosamente el líquido o un producto para limpiarse la mano inmediatamente.

Hoy (ayer) es (fue) Miércoles de Ceniza. Con una amiga acordamos encontrarnos e ir juntas a la iglesia para participar del inicio de la Cuaresma. No lo podremos hacer nosotros en la región del Piamonte, pero tampoco los residentes de las regiones de Lombardia, Véneto, Emilia Romaña, Lazio, Sicilia, Toscana, Liguria, Trentino-Alto Adigio y Marche. Hoy (ayer) no se festeja el inicio de la Cuaresma.

No es ciencia ficción

No recuerdo una cosa similar. Me encuentro en un momento que lo he vivido muchas veces de frente a la pantalla grande o a la televisión mientras miraba un filme de ciencia ficción. Pero esto no es ciencia ficción. Parece irreal. Tan irreal como el hecho de lavarme las manos, no como medida de higiene normal. En este momento es una de las medidas de prevención dictada por las autoridades ministeriales y regionales para evitar el contagio.

En medio de todo, se busca la manera de continuar con el programa educativo a distancia. Se ha activado una “task forcé”, unidad operativa, entre las autoridades educativas y los docentes para reactivar la escuela. A nivel de las empresas, se habla de Smart working, trabajar desde la casa, entre otras propuestas para evitar que el país se detenga.

El coronavirus está viviendo entre nosotros. Y mientras nuestros científicos no encuentren la solución para combatirlo, nos queda solo seguir las medidas preventivas, salir lo menos posible y tratar de vivir en aparente calma.