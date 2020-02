Zonas de Honduras que no tendrán energía eléctrica este jueves 27

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Empresa Energía Honduras (EEH) estará realizando este jueves 27 de febrero trabajos de mantenimiento en varias zonas del país.



Las cuadrillas interrumpirán el servicio de energía eléctrica entre las 8:30 de la mañana y las 5 de la tarde.



Entre los sectores afectados está la zona norte y litoral atlántico.

Jueves 27 de febrero de 9:30 am a 11:30 pm en El Progreso



Zona central, este y noreste de El Progreso, colonia Mangandi, 2 de Marzo, Altos de El Progreso, Barrio Los Ángeles, Barrio Las Mercedes, Barrio Buenos Aires, Barrio Los Pinos parte del Barrio San Francisco, Colonia Ramírez Reina, Colonia Rodolfo Carcamo, Barrio Montevideo, Hotel Montecristo, Residencial El Progreso, Col. Llave en Mano, Col. La Cañada.

Supermercado La Antorcha Centro, Pizza Hut centro municipalidad de El Progreso, Cunica Progresera, Clinica Cristiana, Clinica Los Ángeles, Clínica Rubí, Estadio Humberto Micheletti, Col. Patty, Col. Policarpo Paz García, Mercado Municipal, Nueva Jerusalém, Col. Jensen, La Sirena. Barrio Las Delicias, Subirana, Col Brisas del Ulúa, Bo. Cabañas, Catedral Las Mercedes.

Hondutel, Plantel de Enee Los Ángeles, Universidad Cristiana Ucrish, Cámara de Comercio E Industrias de El Progreso, Supermercado La Colonia #1, Colonia Palermo, Colonia Fraternidad de La Paz, Colonia Nacional, Colonia San Antonio, Seguro Social, Barrio Los Pinos, Los Bomberos, Policía Nacional, Centro Penal Progreseño Finca 4, Finca 8, Aldea San José de La Tarrera, Hotel Plaza Victoria, Plaza Aventura, Panadería La Popular, Honduplaza, Maxidespensa, Gimnasio Municipal, Motomundo.



Jueves 27 de febrero de 8:00 am a 4:00 pm en Puerto Cortés

Hospital de Área, Base Naval, Restaurante El Delfín, Bo. El Porvenir, Barrio Río Mar, Bo. Cieneguita, Las playas municipales y callejón de Nelly Brocatto.



Jueves 27 de febrero de 8:00 am a 5:00 pm en Trujillo, Colón

Trujillo (Aldeas): Margen Izquierda ( Río Claro, Quinto Batallón, Agropalma, Los

Leones, Aceydesa, San Antonio, Cuyamel, Santa Elena, El Higuerito).



Jueves 27 de febrero de 8:00 am a 5:00 pm en La Ceiba, Atlántida

Col. Las Delicias norte y sur, Col. San Juanes, Col. San Martín, Col. Las Flores, Col. La Ponce, Col. Montecristo, Col. Ramón Leva (Barranco Chele), Residencial San Gabriel, LEYDE, Col. Palmira, Residencial Quinta San Fernando, Colonia Victoria, Maxi Despensa, Col. Casa Blanca, Col. Villa Santa Lucía, Crila, Colonia Bajos de Palmira, Colonia Trejo.

Colonia Universidad, Colonia Los Fotógrafos, Colonia Vista al Mar, Colonia El Búfalo, Colonia Gracias a Dios, Instituto ITLA, Col. Menonita, Col. 26 de Junio, Col. Lomas de Palmira, Iglesia Gran Comisión, Col. Nueva Belén, Curla, Col. Rodas, Col. Armenia Bonito, Col. Gracias A Dios 1 y 2, Col. Marisol 1 y 2, Col. Club de Leones, Col. Vista Palmira, Villa Romana, Universidad Pedagógica, Col. Sitraleyde, Col. Nueva Era, Col. El Confite, Col. Miramontes.

Col. 15 Septiembre, Col. Roberto Padilla, Aeropuerto Internacional Golosón, Col. FAH, Colonia Irías Navas, Col. Olímpica, Colonia Carril del 7, Col. Carril del 8, Col. Xochimilco, Colonia Municipal, Colonia Bonitillo, Col. Bautista, Col. Brisas del Mar, Col. Los Girasoles, Col. Las Palmas, Col. Rivera del Caribe, Col. Cerrato, Región Sanitaria #6, Fuerza Aérea Hondureña, Col. 1° de Mayo.