ENEE cierra oficinas en municipios de La Paz y Comayagua

Juan César Díaz

COMAYAGUA, HONDURAS.- Las oficinas locales de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), en el municipio de La Paz, La Paz, y La Libertad, Comayagua, fueron cerradas por falta de presupuesto.

Desde las mismas se daba atención a 18 municipios de los departamentos de La Paz y Comayagua.

“Con el cierre de las dos oficinas se nos han traspasado 18 municipios y ahora lo que hacemos desde Comayagua es ir haciendo los apuntes de necesidades, para en un futuro dar respuesta”, dijo el jefe regional de la ENEE, Jabín Martínez.

En la actualidad la ENEE tiene ocho técnicos electricistas para dar mantenimiento a la red eléctrica de los departamentos de Comayagua y La Paz. Y seis técnicos para atender al departamento de Intibucá.

Además, tiene tres vehículos, de los cuales uno está en mal estado y los otros dos no pueden movilizarse debido a que no hay fondos para la compra de combustible.

Para realizar labores de mantenimiento, las autoridades de la ENEE piden a los abonados y alcaldías las lámparas y combustible.

Retiran lámparas

En lugar de iluminar los bulevares y la carretera CA-5, la ENEE está dejándolos a oscuras con el retiro de más de 80 lámparas, cables y transformadores del alumbrado público.

La explicación es porque grupos de delincuentes se están robando el equipo y materiales eléctricos.

Los hurtos se han registrado mayormente a la altura del aeropuerto de Palmerola y la carretera que conduce de la Villa de San Antonio a La Paz. Las pérdidas ascienden a casi tres millones de lempiras.

Esta situación preocupa al sector empresarial de Comayagua, porque la ENEE no está dando respuesta a la falta de iluminación en la ciudad colonial.

“Como Cámara de Comercio en su momento hicimos un llamado a la ENEE, pero no tienen lámparas, logística ni personal para iluminar la ciudad, más bien está quedando a oscuras en especial la periferia”, expresó Ana Hernández, empresaria. Agregó que no es posible que se promocione a Comayagua como centro logístico, cuando no hay capacidad para suministrar energía a los nuevos hoteles, restaurantes y otros tipos de empresas que van a operar en el futuro.