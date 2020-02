Bayern golea 3-0 al Chelsea en la Champions League

PARÍS, FRANCIA.-El Bayern de Múnich prácticamente sentenció el pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones tras imponerse 3-0 al Chelsea en Londres, mientras que en el otro partido disputado este martes, el Barcelona salvó los muebles empatando 1-1 en Nápoles.



En un partido muy discreto del Barça, el francés Antoine Griezmann (57) igualó el tanto inicial del belga Dries Mertens (30) para dar tranquilidad a los azulgranas de cara al partido de vuelta.



El Barcelona, no obstante, no tendrá que fiarse en el Camp Nou el próximo 18 de marzo ante un rival que se defiende bien y es peligroso a la contra y que, además, no podrá contar con el chileno Arturo Vidal, fue expulsado en el minuto 89 por doble amarilla.



Tampoco jugará Sergio Busquets, por acumulación de amarillas.



No fueron las únicas noticias negativas para el Barça, ya que en el descuento Gerard Piqué se lesionó en un tobillo y será duda para el Clásico ante el Real Madrid del próximo domingo.



En Stamford Bridge, el Bayern demostró mucha más solidez que el Chelsea.



En la primera parte, el veterano argentino Willy Caballero, que por quinto partido consecutivo dejó en el banquillo a Kepa Arrizabalaga, evitó que los alemanes llegaran con ventaja al descanso, pero el Bayern acabó derribando el muro 'Blue' en la segunda parte, con dos combinaciones entre Serge Gnabry y Robert Lewandoski que acabaron con los centros del polaco y el doblete del internacional alemán (51 y 54).



Y Lewandowski dejó prácticamente sentenciada la eliminatoria tras anotar el tercero, en empujando en boca de gol un centro de Alphonso Davis tras una gran internada del canadiense por la banda izquierda (76).



El Chelsea acabó además con un hombre menos, por la expulsión del español Marcos Alonso en el 84.



La mala noticia para el Bayern llegó en forma de lesión, la del francés Kingsley Coman, que fue cambiado en el minuto 66 con un problema muscular.

