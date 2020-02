Jugadores del Vida llevan dos días sin entrenar por falta de pago  

LA CEIBA, HONDURAS.-El asistente técnico del Vida, Augusto Camejo, respondió este martes a la negativa del equipo de entrenar en protesta por la ausencia de pago por parte de la directiva.



En palabras del DT, este tipo de fluctuaciones traducido en su segundo día sin entrenamiento "obviamente no es bueno cuando vienes en un camino, pasa algo y se trastoca, con eso corres el riesgo que no salgan bien las cosas".



Y agregó que "seguimos confiando en nuestros jugadores y pensando en que las cosas tengan solución".



Ante ello Camejo espera que finalmente la directiva llegue a un acuerdo con los jugadores por el pago de los 21 días de enero que reclaman, más la seguridad de contar con el sueldo de febrero para retornar a los trabajos pensando en Real Sociedad, su rival de turno de la jornada 10 del Torneo Clausura 2020.

"Los muchachos estuvieron hablando con ellos, están esperando una respuesta segura de lo que están pidiendo para estar tranquilos y volver entrenar. Lo más importante es que exista el diálogo, eso no puede faltar nunca porque eso nos lleva a una solución, dijo.



Fuera de ello aclaró que al cuerpo técnico también se le adeuda. "Al día no estamos, hay una información que no es real, pero los dirigentes ya lo saben, saben que tenemos una deuda todavía, pero todo se va a solucionar".



En lo demás, resaltó el accionar de la plantilla en la primera vuelta terminando en la quinta posición con 14 unidades.



"Cerramos una primera vuelta cumpliendo el objetivo, no importa el primer lugar, lo importante es que estamos entre los cinco. En Honduras hay cuatro equipos que están por encima de muchas cosas, pero el fútbol también tiene otras cosas y nosotros seremos capaces de mezclarnos", cerró.

