Zidane: "Guardiola es de los mejores y lo ha demostrado"

MADRID, ESPAÑA.- El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, elogió este martes a su homólogo del Manchester City, Pep Guardiola, asegurando que "es de los mejores porque lo ha demostrado" la víspera de su enfrentamiento en la ida de octavos de final de la UEFA Champions League.



"Lo ha demostrado en todos sus equipos, en el Barcelona, en el Bayern... Es uno de los mejores", afirmó Zidane en la rueda de prensa previa al partido.



"Es un gran entrenador, te puedes inspirar de lo que hace bien", aseguró el técnico merengue, quien, sin embargo, puntualizó que el encuentro del miércoles en Santiago Bernabéu "es un Madrid-City, no un Guardiola-Zidane".



"Es un partido de fútbol y lo que quiere ver la gente es eso. Es un partido bonito, estamos contentos porque estos partidos los queremos jugar y estamos preparados para hacer un gran partido", aseguró Zidane.

El técnico del Real Madrid tampoco cree que el City pueda sentir presión por estar sin posibilidades en su liga y por la sanción de la UEFA que le puede impedir jugar la Champions los próximos dos años.



"Sabemos que el rival es un equipo muy bueno, que lo ha demostrado, va a venir a jugar. Lo que tenemos que hacer nosotros es un buen partido", afirmó.



"Dar todo en el campo pensando en lo que estamos haciendo bien últimamente. Estamos jugando bien, hay que sacar un buen partido mañana", añadió Zidane.



Respecto al belga Eden Hazard, la gran baja del equipo blanco para el encuentro, Zidane aseguró que no sabe si se tiene que operar o no tras sufrir una fisura en el tobillo el sábado pasado ante el Levante.

"Yo no soy quien para decir si se tiene que operar o no. Hay gente muy competente que sabe de esto. Eden está molesto, no está contento. Estamos un poco mal porque él quería volver con nosotros", dijo Zidane.



"Espero un sola cosa: que cuando vuelva, vuelva bien. Es lo que quiere, lo que queremos nosotros, pero es un momento difícil para él", afirmó el técnico merengue, quien, sin embargo, no tiene claro que pueda volver a contar con él en lo que queda de temporada.



"No sé lo que va a pasar. Espero que vuelva, pero no lo sé", afirmó.