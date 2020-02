EN VIVO: Atlanta United gana 3-0 ante Motagua en el duelo de vuelta

ATLANTA, ESTADOS UNIDOS.- Atlanta United gana 3-0 ante Motagua en el Mercedez-Benz Stadium, en Estados Unidos.

Gonzalo "Pity" Martínez de zurda acertó el primer tanto para el equipo de la MLS al minuto 40. En el complemento Josef Martínez metió el segundo gol para el Atlanta al 61.

Las Águilas del Motagua esperan salir victoriosas del encuentro que disputarán este martes ante el Atlanta United; el juego de vuelta es parte de los octavos de final de la Liga de Campeones de Concacaf.

El Ciclón llega a este duelo después de empatar 0-0 ante Real de Minas por la jornada 9 del Clausura.

El entrenador del Motagua, Diego Vazquez, expresó que no sería un fracaso caer eliminado esta noche ante el Atlanta, ya que no le sorprendería ser superado por un equipo cuyo presupuesto es de 60 millones de dólares.

Panorama

Los Azules necesitan una victoria para poder acceder a la siguiente ronda de la Liga de Campeones, aunque un empate también les serviría para poder clasificar, siempre y cuando sea con más de dos goles (2-2, 3-3 o 4-4 por ejemplo). Los Azules nunca en su historia han podido vencer a un conjunto de la MLS, por lo que buscarán la hazaña este martes.

Este partido no se disputará en el Mercedes Benz Stadium, la casa tradicional del equipo rojinegro, sino en el Fifth Third Bank, sede del equipo filial del Atlanta United con capacidad para 10,000 espectadores.

Así salen a la cancha

Atlanta United: Brad Guzan, Meza, Walkes, Franco Escobar, Mulraney, Hyndman, Remedi, Lennon, Barco, Gonzalo Martínez y Josef Martínez. DT Frank de Boer.



Motagua: Rougier, Crisanto, Montes, Pereira, Santos, Elvir, Castellanos, Mayorquín, Galvaliz, López y Moreira. DT Diego Vázquez.