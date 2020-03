EEUU asila a Thelma Aldana, exfiscal de Guatemala amenazada

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA.- La exfiscal guatemalteca Thelma Aldana ha recibido asilo político en Estados Unidos debido a que en su país fue amenazada de muerte y enfrenta más de 22 acusaciones “falsas”, según informó ella el lunes.



En años recientes la exfuncionaria lideró una lucha anticorrupción en su país junto a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Aldana llevó a prisión a tres expresidentes, incluido Otto Pérez Molina, por acusaciones de corrupción. Él renunció al cargo en 2015 y está encarcelado a la espera de un juicio programado para el 16 de marzo.



“Esto es un gran mensaje”, dijo Aldana vía telefónica desde Nueva York a The Associated Press al confirmar la protección. La exfiscal, que lleva casi un año viviendo en Estados Unidos, dijo que en la fiscalía guatemalteca hay más de 22 acusaciones “falsas” en su contra.



Hace unos días, ese organismo anunció que inició trámites internos para pedir la extradición de Aldana a Guatemala.



Washington no publica sus decisiones sobre los asilos que concede o no a quien los solicita.



“Creo que en Estados Unidos hay una comprensión de que hay una persecución porque han decidido darme el asilo tan rápido”, dijo Aldana, quien aseguró que su trámite duró cinco meses.



Sobre los motivos por los cuales buscó la protección, la exfiscal mencionó dos. Por un lado, una supuesta amenaza de muerte que el excandidato presidencial guatemalteco Mario Estrada, detenido y condenado en Estados Unidos a 15 años de prisión por narcotráfico, habría hecho contra ella, y las 22 denuncias ya mencionadas.



“Es una persecución política como venganza a mi trabajo con la CICIG y por haberme querido inmiscuir en la política que está capturada en Guatemala”, dijo.



Tras concluir sus labores de fiscal, Aldana fue electa en una asamblea general para ser candidata presidencial por un partido político nuevo. Sin embargo, se agilizaron investigaciones en su contra encabezadas por su sucesora, Consuelo Porras, quien ordenó que Aldana y su familia perdieran la seguridad con la que contaban debido a las amenazas que le hicieron. Posteriormente la fiscalía logró que un juez ordenara la aprehensión de la exfiscal, quien se fue a Estados Unidos y no volvió.



El legislador demócrata estadounidense Eliot Engel anunció en Twitter la aprobación del asilo para Aldana.



“Feliz de compartir que Estados Unidos aprobó la solicitud de asilo de la exfiscal de Guatemala Thelma Aldana”, afirmó.



Engel, a cargo de la comisión de la Cámara de Representantes responsable de la legislación y supervisión de la política exterior del Congreso estadounidense, agregó que “Thelma es una defensora de la justicia y esta es una gran victoria en la lucha internacional contra la corrupción”.



Sobre la decisión del gobierno estadounidense, Julia Barrera, vocera de la fiscalía, dijo que “es una acción de carácter diplomático, por lo que compete la notificación oficial al Estado de Guatemala”.